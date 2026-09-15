El incendio de Santa Bárbara (Huelva) obliga a cortar la HU-7401 y mantiene más de una veintena medios terrestres

Imagen del incendio declarado este martes en un paraje de Santa Bárbara de Casa. - PLAN INFOCA

SANTA BÁRBARA DE CASA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La evolución del incendio declarado este martes por la tarde en el paraje Carril del Catalán, en Santa Bárbara de Casa (Huelva), ha obligado a cortar al tráfico la carretera HU-7401 entre los kilómetros 0 y 4, en ambos sentidos. Además, más de una veintena de medios terrestres permanecerán desplegados durante la noche para continuar con las labores de extinción.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un comunicado difundido en redes sociales y consultado por Europa Press, se han establecido desvíos alternativos por la A-495, a la altura del kilómetro 62,5, y por la HU-5401, entre los kilómetros 0 y 18,1.

Fuentes del Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, han explicado a esta agencia que durante la noche permanecerán desplegados sobre el terreno cinco grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente, dos técnicos de operaciones, un técnico de logística, seis vehículos autobomba, dos bulldóceres y dos brigadas procedentes de Portugal, después de que los medios aéreos se hayan retirado al anochecer.

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha movilizado efectivos de los parques de Alosno y Valverde, con seis bomberos, un sargento y cuatro vehículos, que trabajan en la zona junto al dispositivo del Infoca y los medios desplazados desde Portugal.

Además, el dispositivo incorporará la oficina técnica y durante la noche se emplearán drones para vigilar la evolución del incendio. Las mismas fuentes han aclarado que no hay viviendas ni núcleos urbanos en las zonas próximas al fuego, aunque han señalado que "ha corrido mucho durante la tarde, pero solo ha quemado pasto y matorral".

De los tres incendios declarados este martes en la provincia de Huelva, actualmente solo permanece activo el de Santa Bárbara de Casa. El incendio declarado a las 14,28 horas en el paraje Alcolea, en Alosno, quedó estabilizado en torno a las 21,00 horas, mientras que el registrado a mediodía en la zona de Garranchal, en Cartaya, fue dado por extinguido durante la tarde-noche de este mismo martes.