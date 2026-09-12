El Infoca da por controlado el incendio declarado en el paraje Cerezuelo de El Campillo (Huelva)

Imagen del incendio en el paraje Cerezuelo de El Campillo. - PLAN INFOCA

EL CAMPILLO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado, aproximadamente las 8,08 horas de este sábado, 12 de septiembre, el incendio declarado en la tarde de este viernes en el paraje Cerezuelo de El Campillo (Huelva).

Así, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, para lograr el control en la zona se han desplegado cuatro medios aéreos, en concreto, dos aviones de carga en tierra y dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado.

Igualmente, por tierra se han desplazado un total de quince bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, cuatro vehículos autobombas y un bulldócer.