El Infoca da por controlado el incendio en el paraje Alcolea de Alosno (Huelva)

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. - EMA INFOCA - Archivo

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado poco antes de las 12,00 horas de este miércoles, 16 de septiembre, el incendio declarado este martes por la tarde en el paraje Alcolea de Alosno.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona trabajan para su remate y liquidación dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales y dos autobombas.

En los momentos iniciales del incendio, se desplegaron cinco grupos de bomberos forestales, dos bricas, dos técnicos de operaciones, cuatro vehículos autobombas, un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero, otro semipesado, un helicóptero pesado y un buldócer.

Se trata de uno de los tres incendios forestal declarados este martes en la provincia de Huelva. Así, el registrado a mediodía en la zona de Garranchal, en Cartaya, fue dado por extinguido durante la tarde-noche de este mismo martes, mientras que sobre las 7,00 horas de este miércoles se ha dado por estabilizado el incendio en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa.