Fallece una senderista noruega tras caer en la ruta del Cares (Cabrales)

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una senderista noruega de 71 años ha fallecido este sábado mientras hacía la ruta del Cares, en el concejo asturiano de Cabrales. Según ha informado a Europa Press el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la mujer se cayó a cuatro kilómetros del inicio de la ruta desde Pocebos, pasada la majada de Culiembro.

El suceso tuvo lugar en torno a las 13.02 horas de este sábado en una ruta altamente transitada de los Picos de Europa. La víctima, según relataron las personas que llamaron al 112 de Asturias, estaba colocándose una mochila de gran peso y se desestabilizó, cayendo posteriormente.

Efectivos del SEPA acudieron con el helicóptero y el grupo de rescate hasta el lugar de los hechos. Hasta allí también se desplazó el GREIM de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver.