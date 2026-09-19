Más de 1.400 aspirantes se examinan este sábado para optar a una plaza de conductor de autobús de EMT Madrid

El Ayuntamiento examina a los aspirantes a conductor de autobús: más de 1.400 personas optan a las plazas de EMT Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.431 aspirantes se han presentado al examen para optar a las nuevas plazas de conducción de autobuses en la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), que se ha celebrado este sábado en el pabellón 14 de Ifema Madrid.

El proceso de selección consta de cuatro fases, ha indicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos, los aspirantes afrontan pruebas teóricas sobre conocimientos profesionales, de igualdad, de prevención de riesgos laborales y de aptitudes y competencias personales.

Quienes superen esta fase deberán realizar una prueba práctica de conducción y, finalmente, la cuarta fase consiste en el reconocimiento médico.

La convocatoria, lanzada el pasado mes de abril por el Ayuntamiento a través de EMT Madrid, tiene como objetivo "reforzar el servicio de autobuses de la capital".

Entre los requisitos figuran estar en posesión del permiso de conducir de la clase D con al menos seis meses de antigüedad, disponer del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en vigor y contar con un mínimo de diez puntos en el permiso de conducir. También se exige experiencia acreditada de seis meses en transporte de viajeros y titulación mínima de ESO o equivalente.

Los seleccionados deben tener nacionalidad española, de algún Estado miembro de la Unión Europea o residencia legal en España, de acuerdo con la normativa sobre libre circulación de trabajadores.

EMT Madrid mantiene en los últimos años un ritmo sostenido de incorporación de nuevos conductores. Desde finales de 2019, la empresa ha incorporado 2.392 profesionales, con un incremento de las incorporaciones en los ejercicios más recientes.

En 2026 se han sumado 240 nuevos conductores, cinco de ellos procedentes de procesos de movilidad interna. Además, en los últimos tres años, la empresa ha incorporado 322 conductores en 2023, 369 en 2024 y 478 en 2025.