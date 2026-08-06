El Infoca da por estabilizado el quinto incendio forestal en 15 días en Lucena del Puerto (Huelva)

Zona afectada por el incendio forestal declarado en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado, a las 12,35 horas de este jueves 6 de agosto, el incendio forestal declarado el miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva).

Según han indicado a Europa Press desde el Plan Infoca, en la zona continúan trabajando para su control un dispositivo compuesto por 27 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente con tres vehículos autobomba y un buldócer, toda vez que señalan que es "una buena señal" que no hayan tenido que incorporarse medios aéreos.

Asimismo, señala que estas horas serán complicadas ya que en la zona se alcanzarán los 38 grados de temperatura, aunque el aire está dando un respiro a los efectivos que se encuentran inmersos en las tareas de extinción del fuego.

El incendio, que afecta a una superficie de pinar y matorral, se declaró en la tarde del miércoles, donde llegaron a trabajar 75 efectivos por tierra, así como nuevo medios aéreos. En concreto, seis grupos de bomberos forestales, dos Bricas, dos grupos de apoyo, tres técnicos de Operaciones, un agentes medioambiental, además de cinco vehículos autobombas, dos helicópterios semipesados, uno pesado, uno de mando y dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de Coordinación y un buldócer.

En un inicio se habían activado ocho bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, dos vehículos autobombas, un avión semipesado y dos helicópteros de carga en tierra, pero el número de efectivos y medios fue aumentando a lo largo de la tarde.

Se trata del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo esta semana --después de que en la misma mañana del miércoles se diera por extinguido otro que comenzó en la tarde del martes--.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva y el de este miércoles es el segundo esta semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

El viento de 25 kilómetros/hora con rachas de 40 kilómetros horas, de componente suroeste, llegó a levantar a lo largo de la tarde del miércoles una gran columna de humo visible desde diferentes puntos del Condado, e incluso desde Huelva capital, lo que hizo que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) alertara a la población de Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Almonte (Huelva) de la posible llegada al entorno de los tres municipios de humo procedente del incendio.