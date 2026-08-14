El Infoca da por extinguido el incendio declarado el jueves en Villablanca (Huelva), el cuarto desde julio

Incendio declarado este jueves en Villablanca. - PLAN INFOCA

VILLABLANCA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido en la madrugada de este viernes el incendio forestal declarado el jueves por la tarde en el paraje Camino de la Ermita de Villablanca (Huelva), según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press.

El incendio se declaró a las 15,37 horas de la tarde y hasta la zona desplegó un dispositivo compuesto por un helicóptero semipesado, nueve bomberos forestales, un técnico operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Se trata del quinto incendio que vive el municipio desde mayo --declarado el día 2--, y el cuarto desde el inicio del verano --el primero se declaró el 26 de julio--, así como los tres últimos se han producido en lo que llevamos de agosto --uno el 6 de agosto, otro el día 9 y este tercero, el día 13 de agosto--. Todos se han producido en diferentes parajes: Paraje Los Corrales, Camino de la Borralla, Camino de la Cumbre y, este último, en Camino de la Ermita.

Este incendio coincide además con el virulento fuego que se inició el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo de Niebla, que continúa activo al ser un incendio "fuera de capacidad de extinción" y que ha recorrido ya más de 31.000 hectáreas.