Intervienen casi un millar de prendas deportivas en un operativo en Huelva contra la venta ambulante ilegal

Prendas intervenidas en el mercadillo de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Huelva ha intervenido casi mil prendas deportivas durante una actuación contra la venta ambulante ilegal desarrollada el pasado domingo, 4 de octubre, en la zona del Mercadillo Municipal.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital en una nota, los agentes, que se encontraban realizando labores de vigilancia, detectaron a varias personas ejerciendo la venta ambulante sin la correspondiente autorización, procediendo a la intervención de las prendas que estaban destinadas a su comercialización.

En este sentido, desde la Policía Local han recordado que este tipo de actividad está prohibida por la Ordenanza Municipal y la normativa autonómica, además de suponer un riesgo para los consumidores al tratarse de productos que pueden carecer de los controles, etiquetado y garantías exigibles.

Al respecto, el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, ha puesto en valor "la labor que vienen desarrollando los agentes municipales para luchar en los distintos barrios de la capital contra la venta ilegal" y ha indicado, además, que "el objetivo es continuar reforzando estos operativos e inspecciones para combatir estas acciones ilícitas que no ofrecen ninguna garantía ni dan cobertura a los derechos del consumidor".

La actuación forma parte de los dispositivos que desarrolla de manera habitual la Policía Local para prevenir la venta ambulante no autorizada y "proteger tanto los derechos de los consumidores como la actividad comercial legalmente establecida".

Asimismo, los días de Mercadillo, los agentes mantienen dispositivos preventivos en las zonas aledañas, especialmente desde primeras horas de la mañana, con el objetivo de evitar la instalación y consolidación de puntos de venta de objetos usados en la vía pública.

El Ayuntamiento ha subrayado que estos servicios ponen de manifiesto la labor administrativa y de prevención que desarrolla la Policía Local, mediante "la presencia efectiva" de los agentes y la realización de actuaciones dirigidas a "garantizar el cumplimiento de la normativa y el normal desarrollo de la actividad comercial en la ciudad".