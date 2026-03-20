Investigan al conductor de una motocicleta de Huelva por falsificación de documento público

Vehículos de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han investigado al conductor de una motocicleta de 44 años de edad como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, puesto que el vehículo carecía de matrícula propia.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron a las 10,15 horas a la altura del punto kilométrico 188,200 de la carretera N-435, en Valverde del Camino, durante la realización de un dispositivo operativo de verificación de documentación, alcohol y drogas, establecido por el Subsector de Tráfico de Huelva con motivo del Campeonato de Andalucía de Motocross.

Durante el mismo, los agentes interceptaron una motocicleta de 250 cc. y tras realizar las comprobaciones pertinentes sobre el número de bastidor y la documentación, detectaron que el vehículo carecía de matrícula propia.

La investigación técnica del vehículo determinó que la placa de matrícula que portaba el vehículo correspondía a otra motocicleta de la misma marca y modelo, maniobra utilizada presuntamente para eludir la obligación legal de matriculación y registro del vehículo original. Por ello, el investigado y las diligencias policiales han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Valverde del Camino.

Cabe recordar que simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad está castigado por el artículo 392 de Código Penal como un delito de falsificación de documento público, castigado en el caso de un particular con pena de prisión de seis meses a tres años, y multa de seis a 12 meses, ya que la placa de matrícula del vehículo se considera según la jurisprudencia del Tribunal Supremo el 'DNI' del vehículo.