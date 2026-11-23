Piñas intervenidas en Aroche (Huelva). - GUARDIA CIVIL

AROCHE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto tras intervenir diez sacos cargados con un total de 287 kilos de piñas supuestamente sustraídos en una finca del término municipal de Aroche (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la actuación se inició después de que agentes del equipo ROCA --especializados en la prevención e investigación de delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas-- recibieran un aviso alertando de la presencia de un vehículo con varios ocupantes en el paraje conocido como La Contienda, quienes podrían estar sustrayendo fruto de la citada finca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del citado equipo junto a una patrulla de Seguridad Ciudadana, localizando una furgoneta en cuyo interior se almacenaban siete sacos llenos de piñas. Asimismo, en las inmediaciones del vehículo y junto a unos pinos, los agentes hallaron otros tres sacos cargados de fruto con idénticas características.

Tras realizar diversas gestiones y labores de vigilancia en la zona, la Guardia Civil logró localizar e identificar a las dos personas presuntamente relacionadas con los hechos, además de recuperar la totalidad de la mercancía sustraída, que arrojó un peso total de 287 kilogramos.

Esta intervención se enmarca dentro de los dispositivos preventivos establecidos por la Benemérita para evitar robos y hurtos en el campo durante las campañas de recolección de productos agrícolas de temporada. Desde el cuerpo policial han recordado la importancia de la colaboración ciudadana a través del teléfono 062 o la aplicación móvil AlertCops para alertar sobre cualquier incidencia delictiva en el medio rural.