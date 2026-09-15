IU anuncia una "ofensiva institucional" ante la "insostenible" situación de los asentamientos de migrantes de Huelva

Un incendio calcina 50 chabolas en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Huelva ha anunciado una batería de iniciativas en todas las instituciones para exigir "responsabilidades y soluciones inmediatas" ante la situación de los asentamientos de trabajadores migrantes de la provincia, después de que una persona haya fallecido esta madrugada en el incendio registrado en el asentamiento de infraviviendas de La Sevillana, en Lucena del Puerto.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, ha trasladado en primer lugar sus condolencias a los familiares, amistades y compañeros de la víctima, un trabajador maliense de 36 años, al tiempo que ha mostrado su solidaridad con las personas afectadas por el incendio, en el que otras cuatro personas tuvieron que ser atendidas por quemaduras leves.

"Lo ocurrido no puede contemplarse como un suceso aislado ni como una fatalidad inevitable. Es la consecuencia más dramática de una situación absolutamente insostenible, conocida desde hace décadas por todas las administraciones y ante la que siguen sin materializarse soluciones reales", ha declarado Toti.

Por ello, IU Huelva pondrá en marcha una "ofensiva institucional" que alcanzará al Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva y el Parlamento Europeo. Además, el coordinador provincial de la formación se ha comprometido a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Huelva para poner estos hechos en su conocimiento y solicitar que se investiguen las posibles responsabilidades derivadas de la falta de actuaciones ante una realidad reiteradamente denunciada.

Izquierda Unida de Huelva ha trasladado la situación en la mañana de este martes al Congreso de los Diputados para que el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar solicite conocer las actuaciones desarrolladas por el Gobierno central y reclamar una intervención coordinada de todas las administraciones que permita erradicar los asentamientos y garantizar alternativas habitacionales dignas.

En el Parlamento de Andalucía, el Grupo Por Andalucía ha registrado esta una pregunta parlamentaria sobre el incendio y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para acabar con los asentamientos. Asimismo, ha solicitado la comparecencia de la consejera competente, Loles López, para que explique las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía en torno al Plan EASEN y los motivos por los que los planes anunciados hasta ahora no han conseguido transformar las condiciones de vida de estas personas.

La formación llevará igualmente iniciativas a la Diputación Provincial de Huelva para exigir que la institución provincial asuma "un papel activo" en la coordinación con los municipios afectados y contribuya con recursos económicos, técnicos y sociales a la búsqueda de soluciones habitacionales estables.

La "ofensiva" también llegará al Parlamento Europeo por medio de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, a quien IU Huelva trasladará la situación de los asentamientos de la provincia para que ponga el foco sobre el incumplimiento de los derechos humanos y reclame la implicación de las instituciones comunitarias.

"No estamos hablando únicamente de infraviviendas, sino de miles de personas que sostienen con su trabajo una parte fundamental de la economía agrícola de Huelva mientras se ven obligadas a vivir sin agua potable, electricidad, saneamiento ni unas condiciones mínimas de seguridad", ha criticado Toti.

El coordinador provincial de IU ha reprochado tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos afectados que "lleven años encadenando anuncios, reuniones, convenios y promesas que nunca terminan de ponerse en marcha". A su juicio, "el problema se encuentra enquistado desde hace décadas porque ha faltado voluntad política, coordinación institucional y la determinación necesaria para garantizar los derechos más elementales de estas personas".

"Cada nuevo incendio demuestra el fracaso de las administraciones y de la sociedad onubense. Después de cada tragedia llegan las declaraciones, las visitas y los compromisos, pero las personas vuelven a reconstruir sus chabolas con maderas, cartones y plásticos porque nadie les ofrece una alternativa", ha lamentado.

Toti ha insistido en que la erradicación del chabolismo "debe abordarse mediante una estrategia integral que incluya alojamiento digno, empadronamiento, acceso a los servicios públicos, mediación social y laboral y la participación de las administraciones, organizaciones sociales, sindicatos, ayuntamientos y agentes del sector agrícola".

"No vamos a aceptar que esta muerte vuelva a quedar sepultada bajo una sucesión de promesas incumplidas. Vamos a llevar esta situación a todas las instituciones y a la Fiscalía porque las administraciones conocen perfectamente lo que está ocurriendo y ya no pueden seguir mirando hacia otro lado", ha concluido el coordinador provincial de IU Huelva.

"LA JUNTA NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO"

Asimismo, el portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, también se ha pronunciado sobre el incendio en el asentamiento de Lucena a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press.

Maíllo ha señalado que "la indiferencia institucional también mata", toda vez que ha lamentado que "la precariedad del campo ha vuelto a costar una vida, no puede ser que la gente que nos da de comer siga viviendo y muriendo en estas condiciones". "La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado".