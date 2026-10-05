IU Huelva "enciende motores" para defender el derecho a la vivienda desde el Frente Amplio

El coordinador de IU, Marcos Toti (derecha), junto a otros responsables de la formación. - IU

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha asegurado que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre encuentra a su organización "con la máquina engrasada" y con "muchísima ilusión" para afrontar una cita en la que IU es parte esencial del Frente Amplio.

En un comunicado, el líder provincial de IU ha situado como objetivos "obtener el mayor respaldo posible para formar un gobierno de progreso y frenar las políticas regresivas que PP y Vox implantan allí donde gobiernan".

Asi, Toti ha explicado que IU Huelva ya estaba trabajando con otras fuerzas políticas en la preparación de las próximas elecciones municipales. "Estamos en conversaciones con el resto de formaciones para definir la confluencia en la provincia de Huelva para las municipales y, por tanto, ahora se adelanta a las generales", ha señalado.

El coordinador provincial ha destacado que ese trabajo previo permite afrontar la convocatoria con "la organización activada" y ha expresado su "confianza" en la capacidad de la izquierda para "movilizar a la ciudadanía en torno a los problemas que afectan a la mayoría social".

La vivienda ha ocupado un lugar central en su valoración. Toti considera que los acontecimientos de las últimas semanas "han dejado al descubierto la falta de respuestas de las fuerzas de derechas ante uno de los principales problemas del país". "No piensan en la gente, no piensan en los problemas de la ciudadanía, no piensan en el problemón que tenemos en el Estado español con la vivienda", ha manifestado, en referencia a la derecha, la extrema derecha y las derechas nacionalistas.

Para el dirigente de IU Huelva, esta situación "refuerza la necesidad de una izquierda con capacidad para condicionar las decisiones del Gobierno y lograr que las demandas ciudadanas se traduzcan en medidas concretas".

En este sentido, ha sostenido que el PSOE necesita tener "a la izquierda real al lado" para adoptar políticas que "favorezcan a la población trabajadora". "Si no, no se atreve, le tiemblan las piernas a la hora de tomar medidas para favorecer a la gente normal, a la población, a la clase trabajadora", ha afirmado Toti, quien ha reivindicado el papel de Izquierda Unida para "impulsar avances sociales y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

El coordinador provincial ha vinculado así la convocatoria electoral con "la oportunidad de fortalecer una alternativa que combine la defensa de los derechos sociales con el freno a la extrema derecha". IU Huelva afrontará este proceso como "parte fundamental" del Frente Amplio "con la voluntad de contribuir a una mayoría progresista y reforzar el peso de la izquierda en las instituciones".

"Desde Izquierda Unida encendemos motores, arrancamos y hacemos un llamamiento a todas personas y formaciones progresistas y de izquierda para que, desde la unidad, sacar unos resultados que tras el 29N permitan formar un gobierno progresista que impida al neofascismo que nos propone PP y Vox, a las derechas que se han unido para tumbar los decretos de vivienda y volver a meter a España en la sombra del tiempo", ha concluido.