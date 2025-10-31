IU pide explicaciones por "40.000 pruebas diagnósticas pendientes" en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha exigido una "comparecencia urgente" de la delegada de Sanidad en Huelva, Manuela Caro, para que dé explicaciones sobre "la situación insostenible" que, a su juicio, atraviesa el sistema sanitario onubense, "con casi 40.000 pruebas diagnósticas pendientes de realizar en el Hospital Juan Ramón Jiménez".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Toti ha criticado que el Gobierno andaluz está "más preocupado por maquillar las cifras que por garantizar el derecho a la salud", después de conocerse que la Junta ha exigido a los médicos que "justifiquen todas las solicitudes de pruebas diagnósticas realizadas en los últimos dos años" con el objetivo, en su opinión, de "limpiar las listas de espera".

"Es una forma de presionar a los facultativos para que reconsideren si esas pruebas son necesarias o no, poniendo en duda su profesionalidad y su criterio clínico", ha subrayado el dirigente de IU.

Por ello, Toti ha advertido de que esta práctica "pone en riesgo la vida de miles de personas que están esperando diagnósticos que pueden ser vitales para detectar a tiempo enfermedades graves". "El presidente andaluz, al más puro estilo Mazón, se esconde y no da la cara ante una crisis sanitaria que afecta a toda Andalucía. No puede seguir jugando con la salud de la gente", ha añadido.

Desde Izquierda Unida se reclama que la Junta publique de "manera transparente" las listas de espera de cada especialidad médica en la provincia de Huelva y que deje de "racanear" con las pruebas diagnósticas.

"Lo que necesitamos es un Servicio Andaluz de Salud fuerte, con medios y personal suficiente, no una Administración que desvíe dinero público a la sanidad privada mientras la pública se hunde", ha insistido Toti.

El coordinador de IU ha señalado que "aunque el deterioro del sistema sanitario comenzó en los últimos años del Gobierno de Susana Díaz, la situación se ha agravado drásticamente con el PP en la Junta, que lleva siete años degradando la sanidad pública andaluza hasta límites insoportables". Por todo ello, Toti ha reiterado que "la ciudadanía de Huelva merece saber la verdad y obtener una respuesta inmediata ante el colapso sanitario que sufre la provincia".