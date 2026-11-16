La IV Ruta Rincones de Privilegio une vino, gastronomía y tradición en Bollullos Par del Condado (Huelva)

Presentación de la Ruta Rincones de Privilegio de Bollullos Par del Condado (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este lunes la presentación de la cuarta edición de la Ruta Rincones de Privilegio, que se celebrará el próximo 28 de noviembre en Bodegas Privilegio del Condado, en Bollullos Par del Condado. La iniciativa propone descubrir la cultura del vino a través de un recorrido por distintos espacios de la bodega, con maridajes de vinos y tapas elaboradas íntegramente con productos onubenses, actividades participativas y música.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado provincial de Agricultura, José Leñero, ha presentado la jornada junto al alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, y María Maraver Martín, representante de la bodega. También han asistido la concejal de Turismo y Festejos, Gracia Clavijo, y Joana Albarán, de Bodegas Privilegio del Condado. La actividad está organizada por la bodega y cuenta con la colaboración de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento.

En este sentido, Leñero ha destacado el trabajo de los agricultores y las familias que sostienen la tradición vitivinícola del Condado. "Detrás de esta copa de vino hay agricultores, familias y un oficio que ha pasado de una generación a otra", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que abrir las puertas de una bodega permite "conocer ese trabajo y comprender mejor lo que representa para los pueblos de la comarca".

Asimismo, el diputado ha subrayado también la colaboración entre los distintos sectores agroalimentarios de la provincia que hace posible esta propuesta, al maridar los vinos de la bodega con otros productos de Huelva. Asimismo, ha destacado el apoyo de la institución provincial a iniciativas que refuerzan el vínculo entre agricultura y turismo y generan oportunidades para el Condado.

Por su parte, Rubén Rodríguez ha resaltado que la ruta permitirá acercarse a las distintas etapas de la viticultura, desde las labores del campo hasta la elaboración del vino, y disfrutar de la gastronomía en "un entorno que conserva la historia y la identidad del municipio". "Ahí se respira tradición y esa esencia que tiene la cooperativa vinícola, de generación tras generación de tantos agricultores", ha expresado.

Además, el alcalde ha destacado la "importancia" de estas jornadas para mantener la actividad enoturística durante el año, también una vez finalizada la vendimia, y dar a conocer el patrimonio de las bodegas que siguen en activo en Bollullos Par del Condado. Asimismo, ha animado al público a participar en una experiencia que ha descrito como "una jornada para disfrutar con los cinco sentidos".

Por otra parte, María Maraver Martín ha detallado que el recorrido llevará a los participantes por diferentes rincones de la bodega, en cada uno de los cuales degustarán un vino maridado con una tapa elaborada al cien por cien con productos de Huelva. Cada espacio contará, además, con actividades para aprender, divertirse y participar, y la jornada tendrá un cierre musical.

La representante de Bodegas Privilegio del Condado ha agradecido el respaldo de la Diputación y del Ayuntamiento y ha explicado que esta cuarta edición se ha preparado con la ilusión de sorprender al público y seguir dando a conocer los vinos y las instalaciones de la bodega. El plazo de inscripción ya está abierto para quienes deseen sumarse a esta cita del próximo 28 de noviembre.