La Izquierda de Huelva critica la "inversión cero" de Diputación en vivienda

El portavoz de La Izquierda de Huelva ) en la Diputación Provincial, Marcos Toti. - IU

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de La Izquierda de Huelva ) en la Diputación Provincial, Marcos Toti, ha presentado este martes en rueda de prensa las dos mociones que su grupo llevará al próximo Pleno de la institución provincial, centradas en "dos de los problemas que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía onubense: las dificultades de acceso a la vivienda y el deterioro del transporte público por autobús".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, en materia de vivienda, Toti ha criticado la "inversión cero" de la institución supramunicipal en esta materia, la formación reclama que los presupuestos provinciales de 2027 contemplen "una inversión de al menos 12 millones de euros para impulsar políticas públicas que permitan ampliar el parque de viviendas protegidas, especialmente en los municipios con menos recursos".

Toti ha advertido de que la vivienda se ha convertido en "uno de los principales problemas de la ciudadanía, debido al incremento continuado de los precios de compra y alquiler, que afecta especialmente a la juventud, las familias trabajadoras y las personas con menores ingresos". "Hoy, tener un trabajo no garantiza poder acceder a una vivienda", ha señalado el portavoz de La Izquierda, quien ha recordado que se trata de un derecho reconocido en la Constitución y que las administraciones públicas tienen la obligación de actuar para garantizarlo.

En este sentido, ha repasado las iniciativas impulsadas por La Izquierda, que comenzaron en 2023 con una enmienda al presupuesto de 2024 para destinar 500.000 euros a promoción y gestión de vivienda de protección pública. En 2024, la formación volvió a reclamar recursos para vivienda mediante una enmienda de 460.000 euros al presupuesto de 2025.

"Después de que cada año hayamos propuesto y reclamado que la Diputación invierta en vivienda conseguimos que los presupuestos de 2026 incluyeran una partida de 305.000 euros", ha explicado Toti, quien considera que esta cantidad es "absolutamente insuficiente" para atender las necesidades de la provincia.

Por ello, la primera de las propuestas de la moción reclama al Gobierno provincial que ejecute antes de finalizar 2026 la totalidad de los 305.000 euros consignados para vivienda, destinándolos a actuaciones concretas que contribuyan a ampliar o mejorar el parque público de los municipios onubenses.

La segunda propuesta plantea una dotación de al menos 12 millones de euros en los presupuestos de 2027 para el desarrollo de políticas públicas de vivienda directamente desde la Diputación o mediante fórmulas de cooperación con los ayuntamientos, prestando especial atención a aquellos que disponen de menor capacidad económica y técnica.

La moción también reclama a la Junta de Andalucía que "asuma plenamente sus competencias" en materia de vivienda, amplíe el parque público, impulse la construcción de viviendas protegidas y promueva alquileres asequibles. Asimismo, exige al Gobierno andaluz que ejecute íntegramente los recursos que le correspondan del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, incluida su aportación económica.

Finalmente, La Izquierda plantea instar al Gobierno de España que se constituya tras las próximas elecciones generales a "mantener y ampliar las medidas destinadas a proteger a los inquilinos, contener la subida de los alquileres, combatir la especulación y evitar situaciones de vulnerabilidad".

REVERTIR "LA ABUSIVA SUBIDA" DEL PRECIO DE LOS AUTOBUSES

La segunda moción presentada por Marcos Toti aborda el "deterioro" del transporte público por autobús en la provincia de Huelva y el reciente incremento de las tarifas aprobado por la Junta de Andalucía, que, según ha criticado el portavoz provincial, "ha supuesto subidas del 50% en el precio de los billetes de determinadas conexiones".

Toti ha recordado que Huelva "arrastra desde hace décadas importantes deficiencias en materia de transporte público, tanto por sus limitadas conexiones ferroviarias como por la reducción progresiva de los servicios de autobús que comunican los municipios con la capital".

De este modo, la coalición ha asegurado que "la conexión entre Cartaya y Huelva ha perdido diez servicios diarios; la de Isla Cristina, nueve; la de Aljaraque, ocho; y la de Zalamea la Real, siete". Por su parte, las conexiones de Beas, Valverde del Camino y San Bartolomé de la Torre con la capital "han sufrido una reducción de seis servicios diarios cada una".

El portavoz provincial ha incidido en que esta pérdida de servicios "agrava las desigualdades territoriales y contribuye al aislamiento de numerosos municipios del interior". "Hay pueblos en los que vivir sin coche se está convirtiendo en una tarea cada vez más complicada", ha afirmado, antes de recordar que "el transporte público no es un lujo, es un servicio esencial y una herramienta fundamental para combatir la despoblación".

Ante esta situación, la moción de La Izquierda plantea exigir a la Junta de Andalucía una "revisión urgente" de las nuevas tarifas y la adopción de "las medidas necesarias para revertir las subidas". Además, reclama que el Gobierno andaluz haga públicos los precios anteriores y actuales de cada trayecto, detallando los incrementos tanto en euros como en porcentajes.

La segunda reclamación consiste en exigir a la Junta que informe de las actuaciones desarrolladas para dar cumplimiento a la moción aprobada por la Diputación el 22 de diciembre de 2025, en la que se reclamaba el refuerzo de las líneas de autobús y la recuperación de frecuencias.

La formación quiere conocer qué servicios se han recuperado, qué mejoras se han introducido y cuáles son los avances en materia de conexiones entre los municipios de la provincia. En caso de que no se hayan producido progresos significativos, reclama la puesta en marcha inmediata de medidas para incrementar las frecuencias y reforzar las líneas comarcales.