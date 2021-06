Juan Marín ve "positivo" el anuncio de Vox de apoyar la Ley contra el fraude

HUELVA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha calificado este martes como "positivo" el anuncio de Vox de apoyar al proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, elaborado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Marín ha reconocido "el esfuerzo" de Vox por "ser útiles a los andaluces" y ha valorado el anuncio del Grupo Parlamentario de Vox, el cual ha indicado que apoyará dicha ley, ya que "gran parte del articulado" de la norma tiene su firma tras incorporar más de 25 enmiendas parciales.

Marín ha recordado que en otros tiempos Andalucía acaparaba "muchos titulares a diario" por temas relacionados con la corrupción política, por lo que esta ley "quiere acabar con esto de forma definitiva" y todo al objeto de que "estas prácticas desaparezcan".

Tras remarcar que en la anterior legislatura quiso ponerla en marcha, el consejero ha subrayado que, al ser un compromiso de este Gobierno, ahora el PP y Cs la han impulsado, toda vez que ha dejado claro que "nadie va a marcar la agenda" del Ejecutivo andaluz, salvo los dos partidos que lo conforman.

Finalmente, el vicepresidente de la Junta le ha ofrecido a Vox "la capacidad de sumar" con enmiendas e iniciativas, ya que se han admitido diversas de este grupo, como ha recordado. Así, ha ensalzado "el valor que tiene para el conjunto de la sociedad" que respalde esta nueva norma.

USO DE MASCARILLAS

De otro lado, cuestionado por si se eliminará o no la obligatoriedad del uso de las mascarillas, Marín ha admitido que llevar la mascarilla ahora con el calor resulta "incómodo" pero que el Gobierno andaluz "no tiene ninguna prisa" en que se elimine esta norma, dada la situación epidemiológica "complicada" que atraviesa Andalucía, puesto que "estamos en una meseta" y "no somos capaces" de reducir los datos.

Por ello, ha incidido en que las mascarillas se quitarán cuando proceda y cuando recomienden los expertos, al tiempo que ha llamado a seguir siendo responsables para intentar contener la propagación del virus. Tras señalar el buen ritmo del proceso de vacunación, ha señalado que la inmunidad colectiva se podrá conseguir en julio y ha animado a continuar con la precaución y las medidas pertinentes como el uso de la mascarilla.