Juan Pérez Mercader será galardonado en Huelva con el premio Aiqbe al fomento y desarrollo de la Ciencia

Publicado 16/05/2019 12:59:35 CET

HUELVA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las III Jornadas Técnicas organizadas por la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) que se celebrarán en Huelva el próximo 24 de mayo, se abrirán con la entrega del Premio Aiqbe al fomento y desarrollo de la Ciencia y la Tecnología al físico Juan Pérez Mercader, por su "remarcable" trayectoria y su contribución científica a escala internacional, "llevando de manera paralela los valores de Huelva a todos los rincones del mundo".

Nacido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra en 1947, Pérez Mercader se convirtió en hijo adoptivo de Huelva, ciudad en la que realizó su formación académica hasta la universidad y que vio crecer en él esa "inquietud por descifrar los enigmas del Cosmos que posteriormente marcaría el resto de su carrera profesional", según ha informado la organización en un comunicado.

Tras licenciarse en Ciencias Físicas en la Universidad de Sevilla (US), completó sus estudios en el Trinity College de Dublín, con un Máster en Matemáticas y Física Teórica y en el City College de Nueva York, con un Máster y Doctorado en Física.

Todo ese bagaje le llevó a estudiar el Universo desde antes del Big-bang a la vida, y a fundar y a dirigir el Centro de Astrobiología, asociado a la NASA, entidad con la que colabora de manera regular. Fue vicepresidente de la Acción COST D-27 de la Unión Europea dedicada a Prebiotic Chemistry and the Origin of Life.

Asimismo, es codescubridor del Gravito-Magnetismo, una propiedad del espacio-tiempo predicha, entre otros, por Albert Einstein y ha sido el arquitecto de la participación de España con NASA en la exploración de Marte. Entre sus patentes destaca en 2017 la de la maquina de Turing química (computadora química).

Profesor jubilado de investigación del CSIC y Laboratory Consultant del Los Alamos National Laboratory por 20 años, es profesor externo del Santa Fe Institute, en Nuevo México, Estados Unidos. Desde 2010 es investigador senior de la Universidad de Harvard, donde dirige un grupo que investiga la interfaz entre Biología, Química, Física, Ingeniería y Ciencias de la Computación con el objeto de crear una Biología Artificial.

Con este reconocimiento, Pérez Mercader añadirá a sus vitrinas el citado premio que se entregará por primera vez en unas Jornadas Técnicas orientadas al intercambio de experiencias entre los representantes de las distintas plantas que conforman la asociación onubense, así como de líneas a seguir para profundizar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.