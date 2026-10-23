Junta analiza "todas las posibilidades" para finalizar la presa de Alcolea (Huelva) tras ofrecimiento de un conglomerado

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este viernes que el Gobierno andaluz analizará "todas las posibilidades" que estén en su mano para finalizar "cuanto antes" la presa de Alcolea (Huelva).

Así lo ha manifestado el consejero a preguntas de los periodistas en Almería, tras conocerse la oferta de un conglomerado empresarial para acometer y terminar la obra, según adelantaba el diario ABC.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus "ocho años de incumplimientos" con los onubenses respecto a esta infraestructura, toda vez que ha remarcado que la construcción de la presa de Alcolea es una "prioridad" para el Ejecutivo autonómico y "uno de los compromisos que adquirió el presidente en su discurso de investidura".

"Si hay una empresa que se ofrece para colaborar en la finalización de la presa de Alcolea es porque quien tenía que haber terminado la presa no lo ha hecho", ha aseverado el titular de Agricultura, quien ha criticado que Pedro Sánchez "lleva ocho años prometiendo la presa de Alcolea y ocho años incumpliendo su palabra con los onubenses".

En esta línea, el consejero ha defendido que desde la Administración autonómica se han realizado "todos los ofrecimientos posibles" para colaborar con la Administración General del Estado con el fin de culminar una infraestructura clave.

Según ha subrayado, la presa no solo permitiría "garantizar agua para los onubenses", sino también "laminar las posibles avenidas del río Odiel y proteger a municipios como Gibraleón o la propia ciudad de Huelva".

"Como es una prioridad para nosotros, analizaremos todas las posibilidades que estén en nuestra mano para terminar esa infraestructura cuanto antes", ha concluido Fernández-Pacheco, reiterando que se trata de una obra "que tenía que estar terminada hace mucho tiempo" y que, a su juicio, sigue "esperando el sueño de los justos" por el "incumplimiento sistemático" del Gobierno de España.