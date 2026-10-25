La jueza escucha esta semana como testigos a consejeros de Ceuta y a cargos de la Policía y la Guardia Civil

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a testificar la próxima semana a consejeros del Ejecutivo de Ceuta, así como a policías y guardias civiles que vivieron de cerca la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

Tardón ha llamado para este martes a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta, quienes fueron identificados en su declaración testifical por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y que, según señaló, "tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis".

Para un día antes, el lunes, también ha convocado para testificar a Lorenzo Juan Fages, inspector jefe de la Policía Nacional, y al teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta.

Mientras que para este miércoles ha citado igualmente como testigos a tres agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes en la zona en que tuvo lugar la entrada masiva de personas en diferentes tramos horarios del pasado 30 de julio.

Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta".

Y niega, además, que "la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español", subrayando que la entrada masiva "persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".

Como uno de sus últimos movimientos, ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.

La instructora ya ha escuchado hasta el momento como testigos en el marco de esta causa al presidente ceutí, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega.