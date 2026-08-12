La Junta establece servicios mínimos ante la huelga indefinida del servicio de recogida de residuos en Almonte (Huelva)

Archivo - Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía ha publicado este miércoles una resolución por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público prestado por la empresa concesionaria del servicio público de limpieza viaria, mantenimiento de playas y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Almonte, que incluye los núcleos de El Rocío y Matalascañas, mediante el establecimiento de los servicios mínimos.

En la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) señala que, mediante escrito presentado el 28 de julio de 2026 por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, se comunica convocatoria de huelga en el centro de trabajo situado en Almonte (Huelva) de esta empresa, que se llevará a cabo de forma indefinida a partir de las 00,00 horas del día 14 de agosto de 2026 y afectará a todo el personal del centro de trabajo en sus tres núcleos poblacionales.

Así las cosas, desde el SAT han indicado que la se convoca esta huelga "ante los incumplimientos graves del convenio colectivo" por parte de la representación empresarial, a la que acusan de "no mostrar un compromiso firme para solucionar el conflicto".

La representación sindical ha calificado la situación de "extrema gravedad" y ha defendido que las reivindicaciones se centran en el cumplimiento estricto de lo firmado. "Estamos hablando de derechos laborales, de vacaciones, de derecho a saber el cuadrante de trabajo para poder conciliar la vida personal y de que se respeten tus derechos; hablamos de causas de primera necesidad", han manifestado.

De otro lado, la Dirección General de Trabajo ha explicado que se considera un servicio "esencial" para la comunidad "en la medida en que su interrupción total, derivada del ejercicio del derecho de huelga, podría afectar a bienes y derechos de los ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título Primero de la Constitución" y apunta que "hay que tener en cuenta que la falta de limpieza en las calles y el abandono en las mismas de los residuos urbanos, así como la ausencia del mantenimiento de la limpieza en las playas genera problemas de higiene que deben abordarse para evitar las consecuencias que se producirían por una falta de actuación".

Asimismo, el texto autonómico fundamenta la necesidad de regular estos mínimos en el carácter "altamente estacional" de Almonte. El municipio pasa de atender habitualmente a unos 20.000 residentes en temporada baja a registrar picos superiores a las 160.000 personas en temporada alta, coincidiendo de lleno con el inicio del paro indefinido.

A este incremento masivo estival se suma el puente festivo del 15 de agosto y la celebración de los actos vinculados a la Venida de la Virgen del Rocío y el Rocío Chico, eventos de destacada significación social, cultural y religiosa para los que las previsiones municipales contemplan la afluencia de aproximadamente un millón de personas.

Señala la resolución que "la concentración masiva de visitantes, unida a las altas temperaturas estivales, disparará la generación de desperdicios, lo que sin unos servicios mínimos conllevaría un grave problema de insalubridad y un elevado riesgo de incendios".

SERVICIOS MÍNIMOS

Por todo ello, y para hacer valer el derecho de los trabajadores a la huelga y la salubridad de la población, la Administración ha procedido a regular la prestación mínima obligatoria, de modo que se han fijado los servicios mínimos que regirán durante el periodo de paro en los tres núcleos afectados (Almonte, El Rocío y Matalascañas).

De este modo, ha dictaminado un 40% de la actividad diaria habitual para la recogida de residuos sólidos urbanos, baldeo y cribado de arena. Este porcentaje se elevará hasta el 60% en el caso de que coincida con la celebración de eventos en el núcleo urbano afectado --la Venida de la Virgen--.

Según consta en la resolución de la administración autonómica, en todo caso se garantizará de forma prioritaria la recogida de basura en las inmediaciones de centros de salud, hospitales, centros educativos, residencias de personas mayores, centros de servicios sociales y el mercado de abastos. Asimismo, la empresa adjudicataria podrá fijar servicios concretos a requerimiento del propio Ayuntamiento de Almonte.

Por su parte, las labores de limpieza viaria --que abarcan el barrido manual o motorizado, el barrido mecánico de calzadas y el desbroce-- contarán con unos servicios mínimos del 35% en jornadas normales, alcanzando igualmente el 60% durante la celebración de eventos en el núcleo urbano correspondiente.

En este ámbito, la normativa especifica que se deberá extremar la limpieza en los alrededores de los contenedores y puntos de vertido, así como en los entornos de centros sanitarios, educativos, espacios de mayores, servicios sociales, mercados de abastos, mercadillos y mataderos. En lo relativo a los talleres de reparación de vehículos de la empresa concessionaria, se ha establecido una cobertura del 30% de los servicios ordinarios en todos los turnos de trabajo.

La resolución determina que cuando la aplicación de dichos porcentajes resulte inferior a la unidad, se mantendrá al menos un efectivo, y en caso de que se produzcan fracciones decimales, se redondeará a la unidad superior.

Corresponderá a la empresa adjudicataria, con la participación del comité de huelga, la facultad de designar a las personas trabajadoras encargadas de prestar estos servicios mínimos, así como velar por su cumplimiento y organizar las tareas correspondientes, todo ello sin perjuicio de las competencias que ostenta el Ayuntamiento de Almonte como titular del servicio público.