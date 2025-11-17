Junta forma a alumnos de IES La Marisma (Huelva) en labores medioambientales para facilitar su acceso al mercado laboral

Bienvenida a los tres alumnos del ciclo formativo de Gestión Forestal y Medio Natural del IES La Marisma, de Huelva, - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, ha recibido y dado la bienvenida a los tres alumnos del ciclo formativo de Gestión Forestal y Medio Natural del IES La Marisma de Huelva, que inician la Formación Profesional Inicial de Grado Superior con prácticas que desarrollarán durante el curso académico junto a Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en un acto desarrollado en la delegación territorial, Pedro Yórquez ha estado acompañado por el coordinador de los Agentes de Medio Ambiente de Huelva, José Luis Domínguez, y el coordinador Dual del ciclo formativo de Grado Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural del IES La Marisma, Jesús González, tutor de la formación, al igual que los agentes asignados para el curso.

La formación ofrece a los alumnos una preparación completa para desarrollar su futuro laboral en el ámbito medioambiental adquiriendo conocimientos técnicos y destrezas profesionales sobre la conservación de ecosistemas, manejo sostenible de recursos naturales y prevención de incendios forestales, entre otros servicios, y desarrollando competencias que responden a las necesidades actuales del mercado laboral.

"Esta actividad les permite completar la adquisición de competencias profesionales y de aprendizaje, y conocer servicios de referencia en el sector medioambiental", ha manifestado Yórquez, quien ha hecho un balance "muy satisfactorio" del programa formativo desde su creación por su nivel de capacitación y cualificación orientado a facilitar la empleabilidad.

"A través de esta experiencia -añadió- afianzan habilidades vinculadas a una profesión que requiere enfrentarse a situaciones reales de trabajo, al mismo tiempo que se acercan así a la inserción laboral", ha explicado.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente pone a disposición de los alumnos del ciclo formativo de Gestión Forestal y Medio Natural las instalaciones, material y todas las herramientas y equipamiento necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades formativas, así como para garantizar la adecuada orientación y el correcto desempeño de las mismas. Los alumnos realizarán tareas como la identificación de plantas, censos de fauna y control de especies.

Asimismo, tendrán la oportunidad de conocer medidas preventivas de incendios y los métodos de investigación sobre las causas de estos siniestros forestales. En el mismo campo trabajarán en tratamientos silvícolas y restauraciones hidrológicas y tendrán un acercamiento a las técnicas de aprovechamientos forestales. El programa del curso también incluye el control del uso público en el medio natural, la gestión de residuos y vertidos y el conocimiento de normativas y protocolos sobre productos fitosanitarios.

La colaboración entre la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y el IES La Marisma permitirá además a los estudiantes formarse en el funcionamiento de viveros y piscifactorías, la prevención de riesgos laborales, el manejo de maquinarias agroforestales y la lectura de medios topográficos junto a otras materias que incorporarán a su bagaje curricular durante la formación.