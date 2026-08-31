La Laguna Primera de Palos (Huelva) se consolida como refugio de más de 150 especies de aves

Ave en la Laguna Primera de Palos. - FUNDACIÓN MOEVE

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

La Laguna Primera de Palos (Huelva) ha confirmado la recuperación de su avifauna y se ha consolidado como refugio de más de 150 especies de aves, ya que el "éxito" de la restauración ambiental favorece el regreso y la reproducción de especies de "gran valor ecológico". Así, aves autóctonas y migratorias encuentran en este humedal un espacio "clave" para su descanso, alimentación y nidificación.

Así lo ha indicado la Fundación Moeve una nota, donde ha destacado que la Laguna Primera de Palos "continúa siendo un enclave de gran valor para la conservación de las aves en la provincia de Huelva", de forma que su importancia "resulta especialmente relevante en los periodos de sequía, cuando disminuye la disponibilidad de otros humedales, pues la laguna adquiere un especial valor como refugio de biodiversidad para numerosas especies amenazadas, llegando a albergar importantes concentraciones y colonias de cría".

En los años más lluviosos, como los dos últimos, la mayor disponibilidad de zonas húmedas favorece una mayor dispersión de las aves y reduce las grandes concentraciones que pueden observarse en épocas secas. Más de dos décadas después de su recuperación, los trabajos de conservación desarrollados por la fundación han permitido consolidar un humedal "capaz de desempeñar un papel especialmente relevante cuando las condiciones ambientales lo hacen más necesario".

Según indica Fundación Moeve, los resultados de los programas de seguimiento y conservación desarrollados en la laguna "ponen de manifiesto la excelente evolución ecológica del entorno", reflejada en la presencia continuada de aves "de especial interés" como la garcilla cangrejera y el porrón pardo, entre otras muchas especies ligadas a los ecosistemas acuáticos.

Uno de los hitos más destacados de esta recuperación ha sido el regreso de la espátula común (Platalea leucorodia). La presencia de ejemplares reproductores y la cría de pollos en el humedal constituyen un importante indicador de la calidad ambiental alcanzada por este espacio y del éxito de las actuaciones de restauración y conservación desarrolladas durante los últimos años.

Actualmente, más de 150 especies utilizan la laguna a lo largo del año, de las cuales un elevado número se encuentra catalogado con algún grado de protección. Esta riqueza faunística ha contribuido al reconocimiento de la Laguna Primera de Palos como Humedal de Importancia Internacional.