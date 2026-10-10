Libertad provisional para dos personas detenidas por el incendio en un asentamiento de Palos (Huelva) en julio

Archivo - Asentamiento del polígono San Jorge tras el incendio del pasado 6 de julio. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA - Archivo

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos personas fueron detenidas y puesta en libertad provisional, posteriormente, por su presunta relación con el incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva) del pasado 6 de julio, en la que se calcinaron 187 infraviviendas y varios vehículos, y fueron desalojadas unas 300 personas.

Así lo ha confirmado el Gobierno a través de la respuesta a una pregunta en el Congreso de los Diputados formulada por el Grupo Sumar, en la que solicitan información sobre este incendio.

En este sentido, el Gobierno explica que el 6 de julio de 2026, sobre las 22,30 horas, se inició un incendio en el asentamiento ubicado en el polígono San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva), dándose por controlado a las 2,20 horas del 7 de julio. Como resultado de este, quedaron calcinadas 187 infraviviendas y varios vehículos, y fueron desalojadas unas 300 personas.

Además, el Ejecutivo señala que "no se tiene conocimiento de que ninguno de los habitantes del asentamiento sufriera lesiones como consecuencia del incendio". Se quemaron tres hectáreas de superficie del asentamiento, aproximadamente.

Así, por los hechos referidos se han presentado 18 denuncias por daños, pérdidas materiales y de documentación de las personas que estaban residiendo en las 187 chabolas destruidas por el incendio. Por otra parte, se indica que las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Guardia Civil fueron la recogida de las denuncias por los daños sufridos y la protección del personal que estaba realizando las funciones de realojo de los afectados, teniéndose conocimiento de que, por parte de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, se gestionó el realojo de las personas que necesitaron pernoctar tras el incendio.

La investigación se lleva a cabo por el Equipo de Atención al Inmigrante (EDATI) de la Compañía de la Guardia Civil de Moguer, según atestado que fue remitido al Órgano Judicial en funciones de guardia del Partido Judicial de Moguer (Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Moguer plaza nº1).

Como resultado de dicha investigación, se ha procedido a la detención de dos personas, las cuales fueron puestas a disposición judicial, decretándose posteriormente su libertad provisional.