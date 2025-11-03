Limón (PSOE) señala que "mientras el Gobierno cumple con hechos" en Huelva y el PP "sigue instalado en enfrentamientos"

Reunión de la secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, con alcaldes y representantes socialistas en municipios del entorno de Doñana. - PSOE DE HUELVA

BONARES (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha afirmado que "mientras el Gobierno de España cumple con hechos como el Pacto de Doñana", el PP "sigue instalado en los titulares, los enfrentamientos y las mentiras a los agricultores, sin aportar ni un solo euro".

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes, en Bonares, en una reunión con alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de los municipios del entorno de Doñana, donde se ha puesto en común y valorado el trabajo que se está llevando a cabo, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Al respecto, María Eugenia Limón ha destacado la convocatoria del Gobierno de España, "que gracias al Pacto Por Doñana venía con 1.400 millones de euros, y que, a día de hoy, es el Ejecutivo central el que está destinando esos 700 millones de euros, de los cuales la mitad, el 50% es para el desarrollo económico de la comarca".

Además, la dirigente socialista ha subrayado que "lo último conocido la semana pasada es la convocatoria de ayudas a agricultores por valor de 28,5 millones, 70 millones de euros que se han ido directamente al desarrollo económico de los municipios, cinco millones de euros para actividades de sensibilización y de concienciación, cinco millones para la abolición de asentamientos en estos municipios freseros y cuatro millones para la industria aeronáutica".

"Estamos ante una ayuda histórica del Gobierno de España, que viene de la mano de 13 ministerios, y que se ha puesto en marcha escuchando a los alcaldes y alcaldesas, a los agricultores y al tejido asociativo. Esto demuestra que no es lo mismo cuando gobierna el Partido Socialista que cuando gobierna el Partido Popular. Mientras el PSOE trabaja por proteger y conservar Doñana; otros la usas como herramienta de confrontación política", ha enfatizado.

La socialista onubense ha preguntado al PP "por qué todavía no ha puesto ni un solo euro encima de la mesa" y "dónde están la convocatoria de ayudas del PP en la Junta y en la Diputación para los agricultores", por lo que ha señalado que si "solamente nos vamos a dedicar a mentir sobre el tema del agua creando una guerra política en estos municipios".

Por eso, María Eugenia Limón ha llamado al consenso y, sobre todo, al trabajo, "un trabajo que se tenía que estar desarrollando por todas las instituciones comprometidas en este pacto y que a día de hoy el único que ha mostrado su compromiso ha sido el Gobierno de España". "Doñana tiene que ser un elemento de protección, no de confrontación, y se le protege con inversión y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista", ha añadido.

En este contexto, ha dicho que "a Huelva le va bien cuando gobierna el PSOE" y ha incidido en los compromisos cumplidos por el Gobierno de España en la provincia como el Túnel de San Silvestre, la línea Huelva-Zafra, los cinco tramos del AVE Huelva-Sevilla, o las actuaciones en la N-435, N-433 y A-49, "frente una política privatizadora del PP en la Junta que afecta de forma negativa a los onubenses y que vemos día a día en la sanidad, la educación o la dependencia".

Por su parte, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha agradecido, en nombre de los alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas del entorno de Doñana, la apuesta decidida del Gobierno de España por el Condado, por la provincia de Huelva, por el sector agroalimentario y por esta joya de la comarca que tenemos que es Doñana".

El socialista ha mostrado su satisfacción "por la apuesta y compromiso del PSOE por esa inversión, de momento con cuatro líneas de ayudas de 108 millones de euros". "Y decirle, por supuesto, a la Junta de Andalucía que ahora les toca a ellos también hacer su papel", ha señalado.

En otro orden de cosas, María Eugenia Limón ha expresado su solidaridad y condolencias con la familia de la mujer asesinada en Moguer, víctima de la violencia machista, y ha llamado la reflexión al resto de partidos políticos para que "se tenga a la violencia machista en el primer orden de toda la agenda política". "No podemos permitir que haya formaciones políticas que la sigan negando", ha concluido.