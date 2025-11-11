López critica al Gobierno por "ocultar y negar" los fallos en las pulseras para maltratadores y pide colaboración

Archivo - La consejera de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad Loles López, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha acusado este martes al Gobierno de España de "ocultar y negar" los fallos detectados en las pulseras telemáticas de control a maltratadores y en el sistema Viogén, que gestiona los datos de violencia de género, y ha reclamado "lealtad institucional y colaboración real" para resolverlos.

En declaraciones a los medios en Almonte (Huelva), López ha señalado que, tras los errores detectados en el sistema de seguimiento de las pulseras, "lo que no puede hacerse es lo que hizo el Gobierno: primero ocultarlo, después negarlo y finalmente pedir perdón por el ruido en lugar de por el error". La consejera ha reconocido que "los problemas pueden existir", pero ha subrayado que deben "reconocerse y afrontarse con transparencia".

En relación con el sistema Viogén, ha lamentado que, pese haber trasladado fallos "por la vía oficial y con discreción durante un año", la respuesta haya sido "negar la existencia de errores".

"Yo tengo informes firmados por funcionarias y jefas de servicio que llevan muchos años trabajando por la igualdad y contra la violencia de género", ha afirmado la titular andaluza, defendiendo la profesionalidad del personal técnico y reclamando al Ejecutivo central que "no vuelva a negar ni a mentir". "Siéntese conmigo y arreglémoslo, porque aquí la prioridad se llama mujer", ha añadido.

La consejera ha insistido en que "cada fallo del sistema tiene detrás un nombre y un apellido, el de una mujer víctima", y ha pedido que se aborde el problema "con altura de miras y sin utilizar a las mujeres para buscar votos".

López ha reiterado su disposición a cooperar: "He tenido lealtad institucional durante un año, comunicándolo por los cauces oficiales, a través de los cargos intermedios, de otros ministerios y de las comisiones provinciales. Le he pedido una cita personalmente y le envié una carta, pero su respuesta ha sido lanzar una campaña diciendo que esto es un bulo. La violencia no es un bulo, existe y requiere la lealtad de todas las administraciones. Todavía estoy esperando la del Gobierno de España", ha concluido.