Madre Coraje busca voluntariado en Huelva para transformar materiales y ropa "en oportunidades"

Campaña de captación de voluntariado de Madre Coraje en Huelva. - MADRE CORAJE

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Madre Coraje ha lanzado una campaña de captación de voluntariado para su sede en calle Diego de Almagro de Huelva, con el mensaje de que el tiempo "también es un recurso capaz de transformar realidades". La entidad necesita personas voluntarias que puedan dedicar "un par de horas semanales" a tareas "fundamentales" para su labor social y medioambiental, como la clasificación de ropa y artículos donados y la atención en la tienda solidaria de ropa y enseres.

Según ha indicado en una nota, cada prenda clasificada, cada juguete preparado para una segunda vida y cada turno en tienda "contribuyen a impulsar la economía circular y a generar fondos para proyectos sociales, educativos y humanitarios en España, Mozambique y Perú".

Bajo el lema 'Me gusta', la campaña quiere "romper la idea de que el voluntariado exige grandes sacrificios". "No se trata de cambiar toda tu vida, sino de dedicar un pequeño espacio de tu semana a algo que genera un impacto enorme", explica la delegada de Voluntariado de Madre Coraje en Huelva, Rosa García, quien añade que "dos horas pueden parecer poco, pero cuando muchas personas suman ese tiempo, el cambio se vuelve real".

Madre Coraje recuerda que su modelo convierte residuos en "recursos y solidaridad en oportunidades", de forma que "promueve la reutilización, reduce el impacto ambiental y financia proyectos que fortalecen comunidades vulnerables dentro y fuera de España".

La campaña está abierta a personas de todas las edades que quieran implicarse de forma flexible, "con compromiso y ganas de formar parte de un equipo que demuestra que la sostenibilidad y la justicia social pueden ir de la mano". Las personas interesadas en formar parte del voluntariado de Madre Coraje en Huelva pueden contactar a través del correo huelva@madrecoraje.org o del teléfono 959 25 19 83.