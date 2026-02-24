Maíllo asegura que hay "condiciones" para un "Gobierno de cambio" en Andalucía y que "la batalla acaba de empezar"

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, en un acto público en Huelva. - EUROPA PRESS
HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado este martes en Huelva que "hay condiciones para un Gobierno de cambio en Andalucía", por lo que "la batalla no es que esté perdida", sino que "acaba de comenzar".
Así se ha manifestado, a pregunta de los periodistas sobre el escenario en Andalucía ante los resultados electorales en otras comunidades, antes de celebrar un acto público en Huelva capital en el que ha expuesto las principales líneas del proyecto de la formación para Andalucía y, de manera específica, para la provincia de Huelva.
Al respecto, ha señalado que esta semana ha sido de "muy buenas noticias para el campo de la izquierda", y el contexto del 28 de febrero "va a ser muy determinante", porque la sociedad andaluza "tiene dos carriles; seguir el carril de la privatización que ha hecho el Partido Popular y Juanma Moreno; o un carril de recuperación orgullosa, algo que caracteriza a Andalucía y que se ha demostrado en los pueblos de la Serranía de Ronda, Grazalema o lo demostró Adamuz cuando acogió a los accidentados en los trenes".
"Por ello, no solo no damos por perdida la batalla, sino que acaba de empezar, vamos a afrontar de aquí a junio un escenario de disputa y estamos convencidos de que hay condiciones para un Gobierno de cambio en Andalucía", ha subrayado el candidato.
Al respecto, ha señalado que hay "un cambio de estado de ánimo en la izquierda", ya que "varias organizaciones se han conjurado para hacer un proyecto unitario". "Nosotros tenemos un reto, que es movilizar a la población de izquierda y a los jóvenes que votan por primera vez y que quieren un gobierno de cambio y de justicia", ha apostillado.
Por otro lado, ha asegurado que, tras el anuncio de varias organizaciones de izquierda para presentar un proyecto común a las próximas elecciones generales, "ya no hay melancolía sobre si hay unidad o no", sino que "va a haber una propuesta unitaria, aunque la claves es cómo". "Va a haber una propuesta unitaria, de izquierda, va a ser una propuesta ganadora y nosotros hemos dado un paso importantísimo para ir adelante", ha señalado.
Asimismo, ha reiterado que la coalición Por Andalucía "tiene voluntad de gobierno y coherencia en las propuestas de la defensa de lo público, del medio rural, de la vivienda", por lo que hay "un gran patrimonio en el que la gente de izquierda se va a referenciar".
No obstante, ha señalado que la "gran novedad" es que "se ha empezado haciendo las cosas bien, no como dictan los demás". "Si queremos que se incorpore más gente, no podemos dejar hecha toda la casa, sino que tenemos que construirla con los demás".
"Sería muy feo que ya tuviéramos cerrado programas, listas y candidatos y decirle a la gente que una vez que está ya todo hecho, entonces que venga. Creo que así no se hacen las cosas y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Un proceso cocinado a fuego lento, que es como se deben hacer las cosas en política", ha finalizado.