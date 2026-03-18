Maíllo propone reducir a seis meses el plazo máximo de reconocimiento y atención a la Dependencia

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, en un encuentro con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Huelva. - IU

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha presentado en Huelva una iniciativa legislativa para garantizar por ley un plazo máximo de seis meses en la atención a la dependencia, estructurado en dos periodos de tres meses: uno para la valoración del diagnóstico y otro para el inicio de la prestación o servicio.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la propuesta, denominada '3x3', ha sido anunciada tras una reunión mantenida con representantes del Colegio Oficial de Trabajo Social de Huelva, en el marco de una visita en la que Maíllo ha situado la dependencia como "una de las prioridades" de su proyecto político.

"El compromiso de Por Andalucía es claro: tres meses como máximo desde la solicitud hasta la resolución del reconocimiento de la dependencia, y otros tres meses como máximo desde ese reconocimiento hasta la prestación efectiva del servicio", ha explicado.

El candidato ha contrapuesto esta propuesta con la situación actual del sistema andaluz, que ha calificado de "colapsado", con "una media de 500 días de espera". En este sentido, ha criticado que "en esos 500 días se muere mucha gente", cifrando en "6.300 las personas fallecidas en 2025 en Andalucía mientras esperaban el reconocimiento o la prestación de la dependencia".

LISTA DE ESPERA EN HUELVA

Por otro lado, Maíllo ha puesto el foco en la provincia de Huelva, donde actualmente "hay alrededor de 2.500 personas" en lista de espera entre solicitudes pendientes de valoración y personas sin recurso asignado. "Estamos ante un sistema que no está respondiendo y que genera una desigualdad intolerable", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado el modelo de gestión impulsado por el Gobierno andaluz del Partido Popular, señalando que "la privatización y el deterioro de los servicios públicos están empobreciendo Andalucía". En el ámbito residencial, ha destacado "el peso predominante de la gestión privada frente a la pública".

"El Partido Popular privatiza, deteriora y provoca que aumente la desigualdad. La dependencia no puede seguir siendo un negocio, tiene que ser un derecho garantizado desde lo público", ha añadido.

Durante su intervención, Maíllo ha enmarcado esta propuesta dentro del proceso de elaboración del programa electoral de Por Andalucía, un documento abierto a la participación de agentes sociales, sindicatos, organizaciones empresariales y colectivos sociales.

"El objetivo es construir una alternativa de gobierno desde la sociedad civil, con propuestas concretas que den solución a los problemas reales de Andalucía", ha señalado. En este sentido, ha insistido en que "recuperar y fortalecer los servicios públicos es la base para combatir la desigualdad", situando junto a la dependencia ámbitos como la sanidad y la educación.

El candidato también ha hecho referencia a la polémica por los fallos en los cribados sanitarios, señalando que el Gobierno andaluz "rechazó reforzar plantillas para ahorrar costes, lo que ha derivado en retrasos y diagnósticos tardíos". "No se puede ahorrar en salud a costa de la vida de las personas", ha advertido.