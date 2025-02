María Márquez dice que no tiene "nada que comunicar" sobre si aspirará a liderar el PSOE de Huelva

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha indicado este miércoles que no tiene "nada que comunicar" en relación a una posible candidatura suya a liderar el PSOE de Huelva, que celebrará su congreso provincial a finales del próximo mes de marzo.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista y diputada autonómica por Huelva se ha pronunciado así en una rueda de prensa en el Parlamento, y en respuesta a la pregunta de si tiene intención de presentarse a la Secretaría General del PSOE de Huelva.

Al respecto, María Márquez ha indicado que no tiene "nada que comunicar en ese sentido". "Cuando me han preguntado siempre he dicho lo mismo, yo estoy a disposición de mi partido, y no hay nada nuevo que decir en ese sentido", ha añadido.

Al volverle a preguntar sobre esta cuestión, y sobre si considera oportuno que la actual secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, opte a continuar en el cargo tras el próximo congreso provincial, ha respondido insistiendo en señalar que, "sobre los temas orgánicos, sobre la situación de la provincia de Huelva, no tengo nada que comunicar en ese sentido".

Por otro lado, a María Márquez le han preguntado por qué era ella quien daba este miércoles la habitual rueda de prensa semanal del Grupo Socialista, y no la portavoz del mismo, Ángeles Férriz, que se encontraba en la sala de prensa asistiendo a la misma, y la diputada onubense ha respondido que ya ha ocurrido así "otras veces", que ha sido ella la encargada de comparecer ante los medios de comunicación.

"Forma parte de las dinámicas del grupo parlamentario", ha abundado María Márquez, que ha subrayado que "en muchas ocasiones" ha sido ella quien ha presenciado las ruedas de prensa de Ángeles Férriz, y "en otras ocasiones" como la de este miércoles ha sido al revés, y ha sostenido que "es lo que tiene formar equipos con compañeras magníficas, extraordinarias, que nos complementamos".