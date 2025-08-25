Márquez (PSOE-A) destaca la apertura de fosas en Huelva, con 600 cuerpos exhumados, para "cerrar heridas"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en su visita a los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en el cementerio de Huelva. - PSOE-A

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha destacado la apertura de fosas en la provincia de Huelva para exhumar los cuerpos enterrados y ha señalado que en la provincia, hasta el momento, se han conseguido recuperar restos de "en torno 600" personas, de los cuales 161 han sido en el cementerio de La Soledad de la capital, "con una inversión del gobierno de España, la que ya se ha realizado y la que hay prevista, de medio millón de euros".

Así lo ha manifestado Márquez este lunes en una visita a los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo en el cementerio municipal de Huelva en busca de restos de posibles bebé robados. Allí, la socialista ha destacado la importancia de "abrir fosas para cerrar heridas" y de "fortalecer los valores democráticos, los valores de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, que son los valores que inspiran al movimiento memorialista en nuestro país".

En este sentido, se ha referido a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía del año 2017, impulsada por el PSOE y "que aprobó el Parlamento de Andalucía sin votos en contra" y que reconocía, "de una manera pionera, a los bebés robados como víctimas de la dictadura", recordando que "todavía no estaba Vox con representación política en Andalucía". "Una ley de memoria que fue pionera en el país y que, por cierto, tuvo la abstención del Partido Popular".

Por ello, Márquez ha puesto en valor "la necesidad de que la memoria histórica y democrática" para "mirar al pasado, sabiendo de dónde venimos y lo que no queremos que se repita" y "para mirar al futuro con todas las garantías de progreso, de igualdad, de justicia social y, por supuesto, también de consolidación de valores democráticos en estos momentos de tanta zozobra, de tanto individualismo, de tantas posiciones radicales en el mundo, en el contexto político internacional".

La socialista ha agradecido el trabajo de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática en la provincia de Huelva, "porque son muchos los hombres y mujeres, buena gente, comprometida con la democracia" y que "lleva muchos años peleando para que se abran las fosas y se cierren las heridas, algo que algunos no lo entienden". "Algunos nos hablan de que esto es la batallita del abuelo o la pelea del abuelo y cuando hablamos de memoria histórica parece que estamos hablando de cosas del pasado y nada más lejos de la realidad", ha remarcado.

"Estamos hablando de democracia y de abrir una fosa para poder cerrar las heridas", ha subrayado antes de preguntarse "quién con buen corazón se opone a que una persona pueda encontrar los restos de su padre, de su madre, de su abuelo o de su abuela". "Creo que en una sociedad justa, democrática, nadie debería oponerse a que una persona pueda conseguir los restos de su familiar que en un momento de nuestra historia fue represaliado, fue asesinado, les arrebataron la vida".

En este sentido, se ha señalado que cuando se abre la tierra para las exhumaciones "vemos el drama y la crudeza de cómo se hizo aquello" hallando restos de "gente con perforaciones de cráneo por bala, con huesos rotos maniatada". "Y se ve el horror de la historia y queremos saber la verdad, conocer la historia".

La socialista ha indicado que en el cementerio de La Soledad de Huelva capital "no hablamos solo de vecinos de la ciudad de Huelva, también se da la circunstancia de mucha gente asesinada de la provincia fue enterrada aquí en las fosas comunes de este cementerio", ha subrayado, toda vez que ha querido agradecer a los profesionales que llevan "meses trabajando" para recuperar los restos".

"Para nosotros esto es muy importante porque forma parte de no sólo un compromiso público, no hay palabras huecas, no hay palabras vacías, sino que hay el presupuesto, por tanto hay un compromiso real para que cuanto antes estos trabajos se culminen con éxito y por fin encontremos la paz, que somos muchas las familias que llevamos peleando muchos años y que recogemos el testigo de nuestros padres, de nuestros abuelos, por conseguir esa paz y poder enterrar con dignidad a nuestros seres queridos", ha añadido.

Finalmente, ha lamentado que el PP, "que no votaba en contra de esta ley, ahora se radicaliza y que habla de las batallitas del abuelo", por lo que ha pedido "ir a espacios comunes de consenso, de valores y de sociedad". "Es necesario hacer una autocrítica como sociedad y es verdad que vamos tarde pero la causa merece la pena y son muchos los hombres y mujeres que han sembrado en los corazones de los demócratas que esto es importante hacerlo y ponerlo en el escaparate de las causas justas".

BEBÉS ROBADOS

María Márquez se ha referido también a los trabajos que se están llevando a cabo en el cementerio de Huelva para descubrir si hay restos de bebés supuestamente robados. En este sentido, ha explicado "que se denunciaron especialmente entre 1940 y 1990" y que en el caso de la provincia de Huelva "fueron muchos, en torno a los años 60, donde se denunciaron este tipo de robos que a nos parece sangriento y desgarrador".

"Que a una madre, a un padre, con su hijo recién nacido, se lo arrebaten de sus brazos y le digan que ha fallecido, que ya se encargan ellos de gestionar el entierro y que no lo vuelvan a ver. Después, a lo largo de los años hemos visto algunos casos, por ejemplo, en una exhumación que hubo en Cádiz, creo que en el año 2017, donde precisamente al abrir esos supuestos enterramientos no había niños", ha lamentado.

Por ello, considera que estos trabajos de exhumación de fosas son "una oportunidad muy importante para la asociación" y ha trasladado su "apoyo" a la presidenta de SOS Bebés Robado Huelva, Esperanza Ornedo, "que lleva muchísimos años peleando en la provincia, precisamente por saber la verdad, y la de muchas familias que quieren saber realmente si sus hijos murieron cuando se lo dijeron en el hospital o son víctimas, en este caso no de adopciones, sino claramente de secuestro, de robos de bebés".

"Nos parece algo absolutamente gravísimo. Por eso es tan importante para el PSOE estar hoy aquí, porque sabemos que estamos rozando la verdad, que estamos abriendo las fosas precisamente para coger el hilo que cierre definitivamente las heridas y que consolide los valores democráticos que son los que nos inspiran en nuestra lucha diaria", ha concluido.