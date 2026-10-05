Más de 30 empresas de Huelva analizan el valor del talento inclusivo en la jornada #InsertaTalento

Autoridades en la jornada en Huelva #InsertaTalento. - AJE HUELVA/INSERTA

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 empresas de la provincia de Huelva se han dado cita en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) para participar en el Encuentro de Empleadores organizado por Inserta Empleo, la entidad de intermediación laboral de Fundación ONCE cofinanciada por la Unión Europea, en colaboración con AJE Andalucía y AJE Huelva.

El acto, enmarcado en la gira andaluza #InsertaTalento, ha congregado a representantes del tejido productivo provincial, directivos y líderes de Recursos Humanos, según ha indicado la organización en una nota.

La cita ha dado comienzo con un desayuno de negocios, al que ha seguido la inauguración oficial con la participación del director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López; el secretario general de la FOE, Daniel Caldentey; el diputado de Reto Demográfico y Planes de Innovación Local de la Diputación de Huelva, José Carlos Roda; el coordinador y servicios cooperativos del CADE Huelva, Manuel P. Garrido.

También han participado la coordinadora provincial del IAJ en Huelva, Ángela Ramos Meniz; y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela De Mora.

El programa se ha centrado en dotar a las organizaciones de una perspectiva estratégica sobre la gestión de personas con la ponencia central titulada 'El valor del talento', en la que se ha desgranado cómo las organizaciones actuales deben ampliar sus criterios de selección y evaluar a los profesionales por competencias, potencial y rendimiento real, sin sesgos ni barreras preconcebidas.

A continuación, la jornada ha dado paso a la mesa redonda 'Experiencias inspiradoras', un panel de debate centrado en casos de éxito y buenas prácticas en el ámbito empresarial. En él han intervenido la jefa de Adquisición y Gestión de Talento de Atlantic Copper, Jennifer Flores, y el director de la Fundación Centro Español de Solidaridad de Huelva-Proyecto Hombre, Víctor Rodríguez.

Los ponentes han compartido cómo la incorporación de perfiles diversos y la adaptación organizativa han impactado de forma directa en la cohesión de los equipos, el clima laboral y la competitividad del negocio.

Tras su paso por Almería y Huelva, la gira de Encuentros de Empleadores #InsertaTalento continuará su recorrido por el resto de provincias andaluzas junto a la red de asociaciones de jóvenes empresarios, consolidando espacios de formación y reflexión para un tejido empresarial más competitivo e inclusivo. Para más información sobre el calendario e inscripciones se puede conocer en 'insertatalentoos.insertaempleo.es'.