Más de un centenar de ajedrecistas participan en los torneos patrocinados por Fundación Caja Rural del Sur en Huelva

Uno de los torneos partrocinados por la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de jugadores han participado en el I Torneo Internacional José Luis García-Palacios y en el I Abierto de Ajedrez Fundación Caja Rural del Sur, dos competiciones organizadas en el Centro Cultural José Luis García-Palacios gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur y la colaboración del Club de Ajedrez Ciudad de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, celebrados entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, ambos torneos reunieron a una destacada representación del ajedrez andaluz y nacional, con jugadores procedentes principalmente de Huelva y de otras provincias como Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga, además de participantes llegados desde Extremadura y Castilla-La Mancha.

La competición internacional contó con la presencia de reconocidos maestros y jugadores de alto nivel como los maestros internacionales Carlos Barrero, Roberto Carlos Gómez y Lennis Martínez, quien se proclamó vencedor del torneo. También participaron los maestros FIDE Andrés Ingunza, Maximiliam Truter y Víctor Navarro, así como el joven candidato a maestro Andrés Gámez, considerado una de las promesas del ajedrez andaluz.

Por su parte, el Abierto de Ajedrez Fundación Caja Rural del Sur se disputó en dos categorías de Elo. Álvaro Escobar se alzó con el triunfo en la categoría Sub-1800, mientras que Manuel González Amate fue el ganador en la categoría Sub-2400.

El evento contó además con la participación de jugadores especialmente destacados, entre ellos Antonio José Andrés Flores, campeón provincial de Huelva; Álvaro Santos Serrano, subcampeón de España Sub-10 de ajedrez rápido en 2026; y Cibeles Oviedo Vinuesa, campeona femenina Sub-12 de Castilla-La Mancha.

La elevada participación y el nivel de los competidores han consolidado esta primera edición como una cita de referencia para los aficionados al ajedrez, convirtiendo durante varios días al Centro Cultural José Luis García-Palacios en punto de encuentro para jugadores, clubes y seguidores de este deporte.

Con iniciativas como esta, la Fundación Caja Rural del Sur reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la educación y los valores asociados al ajedrez, una disciplina que "fomenta la concentración, el esfuerzo, la capacidad de análisis y el desarrollo personal, especialmente entre los más jóvenes".