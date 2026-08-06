Medios aéreos se suman a las labores de extinción del incendio de Lucena (Huelva) al reactivarse pequeños focos

Incendio en Lucena (Huelva) - EPDATA

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro medios aéreos se han sumado a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en las labores de extinción del incendio forestal que desde este miércoles afecta al paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), que se encuentra estabilizado desde las 12,35 horas de este jueves.

Según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, con el aumento de las temperaturas a lo largo del mediodía se preveía que los focos ya apagados pero aún calientes pudieran reactivarse ligeramente, por lo que el dispositivo tenía preparado los efectivos para la intervención por aire si, como ha sido el caso, fuera necesario.

De este modo, en la zona trabajan 57 efectivos por tierra --siete grupos de bomberos forestales y un agente medioambiental, así como un buldócer, tres vehículos autobombas, dos aviones anfibios ligeros y dos de carga en tierra.

Asimismo, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva participan en la zona efectivos del Parque de San Juan del Puerto, ya que, según indican, el fuego ha afectado a una nave de la zona.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva el segundo esta semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

En la mañana de este miércoles se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20,00 horas del martes y quedó controlado a las 23,14 horas. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.