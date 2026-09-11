Mesa de la Ría e IU piden la "paralización" del proyecto de Fertiberia en Huelva tras la detección de filtraciones

Archivo - Balsa de fosfoyesos de Huelva. - IU - Archivo

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones Mesa de la Ría y Con Andalucía han pedido este viernes la "paralización" de las obras de clausura de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia tras el sexto informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, que observa "evidencias en todas las zonas estudiadas de un aumento de los procesos de erosión e inestabilidad generados por las lluvias", además de "filtraciones de agua y humedades".

Por un lado, Mesa de la Ría, en una nota de prensa, considera que el último informe remitido por la Dirección General de la Costa y el Mar evidencia, "una vez más", que el proyecto Restore 20/30 de Fertiberia "no constituye una solución definitiva para el grave problema ambiental provocado por las balsas de fosfoyesos de Huelva".

Al respecto, la formación ha incidido en que el documento recoge "problemas de erosión e inestabilidad, grietas, cárcavas, deslizamientos, incumplimientos de parámetros geotécnicos y zonas del cierre perimetral que no se ajustan a lo previsto en el proyecto". Asimismo, señala "la existencia de salidas de agua, humedades, precipitados salinos y valores de permeabilidad superiores a los contemplados inicialment".

Por ello, para Mesa de la Ría "estas deficiencias no pueden presentarse como simples incidencias propias de una obra en ejecución", ya que "se producen en una infraestructura cuya finalidad esencial es aislar millones de toneladas de residuos contaminantes".

"El informe recibido desde el Ministerio para la Transición Ecológica evidencia lo que llevamos denunciando desde hace más de una década: el proyecto de Fertiberia no es viable, no es eficiente y debe ser modificado y redactado de nuevo", ha declarado el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán.

El informe advierte, además, de que "no pueden descartarse problemas futuros de disolución derivados de la interacción entre los materiales empleados y las aguas ácidas existentes en el interior de los apilamientos".

Mesa de la Ría recuerda que estas advertencias se suman a las conclusiones del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que consideró "el proyecto insuficiente e ineficaz para garantizar la protección ambiental y evitar la liberación continuada de contaminantes". También el comité de expertos constituido a petición del Ayuntamiento de Huelva señaló que el encapsulado "podía actuar como medida temporal de contención, pero no como una verdadera solución para recuperar la marisma".

Por otra parte, la formación ha indicado que hace más de un año, la Fiscalía de la Audiencia Nacional promovió un incidente de ejecución en el que solicitaba la tramitación de una nueva evaluación ambiental. Mesa de la Ría se adhirió a dicho procedimiento y, tras conocerse este nuevo informe, volverá a dirigirse a la Audiencia Nacional para pedir que "se pronuncie sobre las deficiencias detectadas y sobre la necesidad de revisar íntegramente el proyecto".

"Los estudios científicos y los informes técnicos muestran que este proyecto no va a cumplir adecuadamente el mandato de la sentencia de 2007 de la Audiencia Nacional. No se está restaurando la marisma: se están cubriendo los residuos y dejando el problema ambiental para las generaciones futuras", ha manifestado Gavilán.

Por ello, Mesa de la Ría ha reclamado la paralización cautelar de aquellas actuaciones cuya seguridad y eficacia "no estén plenamente acreditadas, una nueva evaluación ambiental independiente y la redacción de un proyecto alternativo que permita avanzar hacia la retirada, tratamiento y recuperación real de los terrenos ocupados por los fosfoyesos".

El colectivo exige también responsabilidades políticas a quienes han autorizado y respaldado esta actuación "pese a las reiteradas advertencias formuladas por científicos, instituciones, organizaciones ambientales y colectivos ciudadanos".

REACTIVACIÓN DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

Por otra parte, la portavoz de Con Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, también ha exigido la paralización cautelar de las obras del proyecto Restore 20/30 después de conocerse este informe.

En este sentido, Rossi ha subrayado que estas conclusiones constituyen "una nueva y grave señal de alarma" y demuestran, a su juicio, que "las dudas expresadas durante años por colectivos ciudadanos, organizaciones ecologistas, investigadores y el propio grupo municipal estaban plenamente justificadas".

"No estamos ante una incidencia menor ni ante una discusión teórica. Un organismo público encargado de supervisar las obras está detectando sobre el terreno filtraciones y problemas de estabilidad en una infraestructura que debería aislar durante décadas cerca de cien millones de toneladas de residuos", ha advertido la concejal.

Rossi ha recordado que Con Andalucía ya solicitó en febrero de 2025 la suspensión cautelar de los trabajos en las zonas 2 y 3 y una revisión del proyecto ante "las evidencias científicas que cuestionaban su seguridad y eficacia". Posteriormente, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses concluyó que la solución propuesta era "insuficiente para evitar la liberación continuada de contaminantes y garantizar una verdadera restauración ambiental".

"Primero fueron los estudios científicos, después el informe de Toxicología y ahora son los propios controles de las obras los que vuelven a cuestionar el proyecto. Cada nueva información confirma que tapar los fosfoyesos no significa descontaminar ni recuperar la marisma", ha señalado Rossi.

La portavoz de Con Andalucía considera que las administraciones competentes "no pueden aceptar como explicación que estas anomalías formen parte de la normalidad de una obra de tal complejidad". "Cuando hablamos de residuos contaminantes situados junto a la ciudad y depositados directamente sobre la marisma, la única respuesta admisible es aplicar el principio de precaución y exigir todas las garantías antes de seguir avanzando", ha defendido.

Por ello, Rossi ha reclamado la paralización cautelar de los trabajos afectados hasta que se determine el origen y el alcance de las deficiencias, se evalúe la eficacia real de las medidas correctoras y se descarte cualquier riesgo para las aguas, el estuario, la estabilidad de los apilamientos y la salud de la población.

Asimismo, ha exigido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que hagan público el informe completo y aclaren qué actuaciones se han desarrollado desde que Costas trasladó sus conclusiones a Fertiberia y comunicó las incidencias a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Con Andalucía también solicitará a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la convocatoria urgente del Órgano de Participación sobre los Fosfoyesos para que los responsables técnicos de las administraciones informen sobre el contenido del documento y sus posibles consecuencias.

Rossi ha reprochado al Gobierno municipal que este espacio haya permanecido "apartado" del debate público "pese a la aparición continuada de nuevas evidencias". "Pilar Miranda no puede seguir actuando como si el Ayuntamiento fuese un mero espectador".

Finalmente, Rossi ha reclamado una revisión integral del proyecto Restore 20/30 y la recuperación de un comité científico independiente que estudie alternativas capaces de avanzar hacia una descontaminación efectiva y una restauración real de las marismas. "Las filtraciones detectadas no hacen más que reforzar lo que llevamos años denunciando: enterrar los residuos no elimina el problema, sino que pretende ocultarlo y dejarlo como herencia a las siguientes generaciones. La salud de los onubenses y la recuperación de nuestra marisma deben estar por encima de los intereses económicos de Fertiberia", ha concluido.