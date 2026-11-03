MicroBank visibiliza el talento emprendedor femenino de la comarca del Condado de Huelva en la jornada 'Emprende en Ti'

Nueva edición de la jornada 'Emprende en Ti' de CaixaBank en Trigueros (Huelva). - CAIXABANK

TRIGUEROS (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha celebrado en el Centro Cívico de Trigueros (Huelva) una nueva edición de la jornada 'Emprende en Ti', un encuentro diseñado para impulsar el emprendimiento femenino a través del intercambio de experiencias, la visibilización de casos de éxito y la difusión de recursos de financiación, formación y acompañamiento dirigidos a mujeres emprendedoras.

Según informa la compañía en nota de prensa, la jornada ha reunido a emprendedoras, empresarias, representantes institucionales y entidades colaboradoras con el objetivo de generar un espacio de encuentro en el que compartir conocimientos, fortalecer redes de contacto y acercar oportunidades para la puesta en marcha y consolidación de nuevos proyectos empresariales en la provincia.

El acto ha sido inaugurado por el alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, y el director general de Andalucía Emprende, Javier González, quienes han destacado "la importancia del emprendimiento como motor de desarrollo económico y generación de oportunidades en el territorio".

Durante la jornada, el director de Negocio de MicroBank, Fermí Capel, ha presentado las principales líneas de actuación de la entidad para apoyar el emprendimiento femenino, destacando la "importancia" de facilitar el acceso a financiación, formación y acompañamiento especializado para impulsar proyectos empresariales viables y sostenibles. Asimismo, ha dado a conocer las diferentes iniciativas y recursos que MicroBank pone a disposición de las mujeres emprendedoras en las distintas fases de desarrollo de sus negocios.

BRINDAR REFERENTES DE EMPRENDIMIENTO A LA SOCIEDAD

La jornada ha puesto el foco en la importancia de generar referentes cercanos capaces de inspirar a otras mujeres que contemplan el emprendimiento como una alternativa profesional o que se encuentran en las primeras fases de desarrollo de sus negocios.

A través de experiencias reales, las participantes han abordado cuestiones como el acceso a la financiación, la importancia de las redes de apoyo, la adaptación a los cambios del mercado, la formación continua y la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor presencia femenina en el ámbito empresarial y directivo.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Historias que inspiran', moderada por la directora del segmento Negocios de CaixaBank para Andalucía, Yolanda Vera, en la que varias emprendedoras y profesionales han compartido sus experiencias y reflexiones sobre los retos y oportunidades de emprender.

Entre los testimonios destacados han participado Claudia Blanco, vinculada al mundo agro y Rocío Cruzado, propietaria de una boutique de ropa infantil. Las participantes han compartido su experiencia al frente de sus respectivos proyectos empresariales y han puesto en valor la "importancia" de contar con acompañamiento profesional, formación y acceso a financiación para transformar una idea en una iniciativa empresarial consolidada.

La jornada también ha contado con la participación de profesionales de entidades de apoyo al emprendimiento que trabajan sobre el terreno acompañando a personas emprendedoras en el desarrollo de sus iniciativas, poniendo de relieve la importancia de la colaboración entre administraciones, entidades sociales y sector financiero para favorecer la creación y consolidación de nuevos negocios.

Asimismo, la directora gerente de BonaFruit y referente empresarial en la comarca, Silvia Gómez, junto con la fundadora de la empresa de piscinas modulares Samar2014, Ángeles López, ha compartido su visión sobre liderazgo femenino, innovación, desarrollo profesional y generación de oportunidades en la provincia.

La clausura de la jornada ha corrido a cargo del director del Área de Negocio de CaixaBank en Huelva Condado, Eloy Algarrada, quien ha puesto en valor la contribución de las mujeres emprendedoras al desarrollo económico y social del territorio y ha destacado el compromiso de CaixaBank y MicroBank con el impulso de iniciativas empresariales que favorezcan la generación de empleo y riqueza en la comarca.

Tras el acto de clausura, el encuentro ha concluido con un espacio de networking que ha permitido a las asistentes intercambiar experiencias, ampliar su red de contactos e identificar nuevas oportunidades de colaboración.

HERRAMIENTAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Los microcréditos y el mentoring son herramientas eficaces para ayudar a las mujeres a crear y consolidar sus propios negocios y, en este sentido, en el conjunto de España el apoyo de MicroBank, el banco social de CaixaBank, a las mujeres que deciden impulsar su propio negocio se tradujo en 2025 en más de 8.000 proyectos.

El importe medio del préstamo fue de 17.247 euros y el 79% de mujeres emprendedoras consideran que, gracias al apoyo de MicroBank, mejoraron su situación financiera y lograron sus objetivos. Además de la financiación, los servicios no financieros --asesoramiento y formación-- son "un elemento clave" para "garantizar el éxito de los negocios".

Por ello, MicroBank cuenta con más de 280 entidades en toda España que colaboran en los planes de viabilidad empresarial. Cabe destacar también proyectos como el convenio con Fundación VISA y Autoocupació para ofrecer un programa de mentoring femenino que acompañe a las emprendedoras en el crecimiento de su negocio.

Asimismo, a través de la plataforma gratuita MicroBank Academy, la entidad facilita a las emprendedoras la formación centrada en sus necesidades, con una oferta de más de 100 cursos online, organizados según la fase clave en la que se encuentra el negocio.