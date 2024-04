Miranda pide al Gobierno una "respuesta más contundente" y que las infraestructuras "sean una realidad" en Huelva

HUELVA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha pedido este martes al Gobierno "una respuesta más contundente" y que "haya una realidad de infraestructura que hasta la hora no tenemos", toda vez que ha insistido en que está a la espera de fecha de la reunión solicitada con el ministro de Transportes.

Así ha valorado Miranda, a pregunta de los periodistas, el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el que aseguró que se va a "acometer una actuación que va a acercar Sevilla a Huelva de la hora y media larga actual a menos de una hora de tiempo para cubrir esa distancia".

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que le hubiera gustado que Sánchez "hubiera dicho presupuesto, plazo, algo más exacto". Así, ha señalado que Huelva necesita "trenes en condiciones, que funcionen mejor y que haya unos viajes más seguros", porque, en referencia al tren Huelva-Madrid que se dirigió hacia Málaga, "que un tren se equivoque y en vez de irse a una ciudad se vaya a otra, eso es como un avión que coge otro espacio aéreo", por lo tanto "es un problema de seguridad y podría haber habido un accidente, es un problema gordo".

Por otro lado, ha mencionado que el Puerto, como parte del Corredor Atlántico, "necesita la doble vía a la que tiene derecho en 2030". "Sí efectivamente va a estar esa doble vía en 2030 o empiezan las obras ya o no va a ser una realidad como es obligatorio y como Europa exige", ha añadido. Asimismo, Miranda ha insistido en que la provincia necesita la alta velocidad y Huelva "no tiene porqué resignarse a no tener la alta velocidad cuando la tienen otros ciudadanos españoles".

Por todo ello, ha remarcado que el anuncio es "un brindis al sol" porque "no hay ni presupuesto ni plazo", toda vez que ha enfatizado que sigue esperando la reunión con el ministro de Transporte, Óscar Puente, y con el presidente del Gobierno. "Me encantaría que me reciba el presidente o el ministro que estamos pidiendo desde que entré en la alcaldía".

"Por lo cual creo que hay que hacer un trabajo más exhaustivo, más fiel, más documentado y que sea más rápido, porque Huelva no puede perder más trenes", ha concluido.