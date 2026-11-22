La candidata del PP por Huelva al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, junto al respto de representantes de las candidaturas del PP, en el estación de trenes. - PP DE HUELVA

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular de Huelva al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, ha reclamado un "compromiso real" del Gobierno de España con las infraestructuras ferroviarias de la provincia, toda vez que ha criticado "la falta de inversiones y de avances concretos en proyectos fundamentales para la movilidad, la actividad económica y el desarrollo de Huelva".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Miranda ha puesto el foco en la seguridad ferroviaria, después de un año marcado por dos accidentes mortales, "porque son muchas las personas fallecidas, heridas y familias que están sufriendo". "El tren, que debería ser un medio de transporte que nos transmita confianza, se ha convertido para muchos viajeros en un lugar al que se suben con miedo. Por eso no nos cansamos de exigir seguridad", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado el compromiso del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de poner en marcha, si llega al Ejecutivo, una auditoría técnica independiente de la red ferroviaria y de sus sistemas de seguridad, así como un plan de choque para acometer las actuaciones necesarias en materia de mantenimiento y conservación, "ya que la seguridad de los viajeros tiene que estar siempre por encima de cualquier otra consideración". "Necesitamos que los ciudadanos puedan volver a viajar en tren con tranquilidad y con todas las garantías", ha remarcado.

La candidata ha reclamado también una "mejora urgente" de los servicios ferroviarios que conectan Huelva con el resto del país, insistiendo en que "se necesitan más frecuencias, tiempos de viaje más cortos, conexiones fiables y trenes de calidad", porque los servicios existentes "no están a la altura de las necesidades de los onubenses ni de lo que merece nuestra provincia".

EL AVE SEVILLA-HUELVA, "UNA REIVINDICACIÓN IRRENUNCIABLE"

Asimismo, Pilar Miranda ha insistido también en que Huelva "necesita" el AVE Sevilla-Huelva "para integrarse definitivamente en la red de alta velocidad y mejorar su conexión con Madrid y el resto de España".

En este sentido, ha reclamado al Ministerio de Transportes información sobre el estado de los proyectos, un calendario "claro" de ejecución y garantías de que las obras comenzarán antes de que pueda caducar la Declaración de Impacto Ambiental, cuya vigencia termina en octubre de 2028.

"Porque llevamos demasiado tiempo esperando. No basta con aprobar estudios o redactar proyectos: necesitamos inversiones, financiación, calendario y obras. No podemos permitir que la Declaración de Impacto Ambiental vuelva a caducar y que Huelva tenga que empezar otra vez desde el principio", ha advertido.

La candidata ha recordado que, como alcaldesa, ha reclamado directamente al Ministerio información sobre los avances del proyecto y garantías sobre sus plazos. "He defendido esta reivindicación, he buscado la unidad de empresarios, instituciones y agentes sociales y voy a seguir haciéndolo. Huelva no puede continuar esperando indefinidamente por una infraestructura esencial para su futuro", ha añadido.

Miranda ha defendido igualmente la conexión ferroviaria de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla, que considera "una oportunidad estratégica para unir Andalucía y el Algarve, reforzar las relaciones entre España y Portugal e impulsar el turismo, la actividad empresarial y el desarrollo económico de ambos territorios".

"Europa ya ha dado pasos para reconocer la importancia de este corredor, pero ahora necesitamos que el Gobierno de España se implique y trabaje para que se convierta en una realidad. No vamos a renunciar a una conexión que puede abrir nuevas oportunidades para Huelva y para todo el suroeste peninsular", ha asegurado.

Asimismo, la candidata ha hecho referencia a la "necesidad" de impulsar el ferrocarril de mercancías, mejorar las conexiones con el Puerto y responder a las necesidades de la industria y de las empresas de la provincia, para que las infraestructuras ferroviarias "contribuyan también a la competitividad y a la creación de empleo".

La candidata ha criticado también la "falta de avances" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras ferroviarias y ha asegurado que "va a seguir defendiendo a Huelva con la misma fuerza, la misma determinación y el mismo compromiso con el que lo he hecho como alcaldesa". "Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a trabajar por nuestra provincia y queremos que, cuando llegue al Gobierno, Huelva sea escuchada y sus necesidades se atiendan por fin", ha indicado.

Miranda ha reivindicado un cambio en la atención que recibe la provincia por parte del Gobierno central, recordando que "Huelva no pide privilegios". "Pide igualdad de oportunidades. Pide poder viajar, trabajar, estudiar y desarrollar sus proyectos en las mismas condiciones que el resto de los españoles", ha finalizado.