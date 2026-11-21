La Junta abonará desde este lunes 34,6 millones en anticipos de la PAC que beneficiarán a 15.232 agricultores - JCYL

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León inicia este lunes, 23 de noviembre, el pago de 34,6 millones de euros en anticipos de las ayudas de desarrollo rural de la PAC 2026, que alcanzarán a 15.232 agricultores y ganaderos de la Comunidad, con un adelanto equivalente al 85 por ciento del importe de las ayudas.

En concreto, se incluyen las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y los compromisos agroambientales, entre ellos la ayuda a la producción ecológica.

El anticipo autorizado asciende al 85 por ciento del importe de estas ayudas y alcanza un total de 34.633.589 euros, con 15.232 agricultores y ganaderos beneficiarios.

La normativa aplicable exige que, antes de efectuar estos pagos, hayan finalizado los controles de las solicitudes y se haya dictado la correspondiente resolución.

Por este motivo, los abonos se realizarán de forma progresiva y continuada a medida que concluyan esas actuaciones administrativas, según ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La gestión de la solicitud única se realiza mediante las aplicaciones y herramientas de la Consejería, que permiten efectuar el seguimiento de los expedientes, desarrollar los controles y tramitar los pagos conforme se completan los requisitos establecidos.

Con estos anticipos se da continuidad al calendario de pagos de la PAC 2026, para facilitar que los fondos correspondientes a estas ayudas lleguen a agricultores y ganaderos a medida que finalizan los controles y se cumplen los requisitos previstos en la normativa.