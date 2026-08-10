Moreno pide "máxima cautela" ante la "complejidad" del incendio en Niebla (Huelva): "Confiemos en los efectivos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios de comunicación en el PMA del incendio forestal de los Gallardos (Almería). Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a la ciudadanía "máxima cautela" ante el avance del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) y que ya ha recorrido 20.000 hectáreas.

"El incendio de Niebla no da tregua. Persisten los cambios de viento y los focos secundarios originados por los fenómenos convectivos que hacen que este incendio sea tan complejo. Por favor, Máxima Cautela", ha señalado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Moreno ha trasladado su confianza en los más de 600 efectivos que trabajan sobre el terreno para "doblarle el pulso al fuego". "Confiemos en ellos. Todo el dispositivo actúa en equipo para doblarle el pulso al fuego en cuanto el tiempo abra una ventana de oportunidad. Seguimos tomando medidas y reforzando la seguridad", ha destacado.

Frente a la avance de las llamas hacia el noreste, más de 600 efectivos, 12 maquinarias pesadas (bulldozers) y un despliegue de hasta 26 medios aéreos trabajan "a destajo" sobre el terreno.

En la tarde de este lunes, la dirección de la Emergencia del incendio de Niebla ha ordenado el alejamiento preventivo de Las Delgadas y Monte Sorromero, en Zalamea la Real (Huelva), y del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo.

En la provincia de Huelva, la medida afecta únicamente a Las Delgadas con una población censada de 29 personas y a Monte Sorromero con seis. En la provincia de Sevilla, la medida incluye el núcleo principal de El Madroño y las pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. El municipio tiene 286 habitantes censados: alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías.

Esta cifra se une a los 474 desalojados en la provincia de Huelva durante el fin de semana, 27 de ellos se encuentran en el teatro de Zalamea.