Moreno reta al Gobierno a que traspase la competencia del trasvase Tinto-Odiel "si no es capaz de asumirlo"

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 5 Jun. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha retado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez a que traspase a la Junta la competencia del trasvase Tinto-Odiel si no es capaz de asumirlo para resolver los problemas de regadíos en el entorno del parque de Doñana.

Así lo ha manifestado Moreno durante una visita a la dehesa de Matallana, en el municipio sevillano de Lora del Río, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y en el tercer día de la campaña electoral por los comicios autonómicos del 19 de junio.

Ha manifestado que hay que resolver el problema de la zona eliminando el acceso a los acuíferos, que se agotan, y utilizando agua de superficie para los regadíos. De esa manera, según ha dicho, "no se dañan los acuíferos y se conserva la producción agrícola".

No obstante, ha lamentado que el Gobierno central no haya sido capaz de afrontar aún el trasvase del Tinto-Odiel.

"Reto al PSOE a que de todo lo que no sea capaz de hacer que nos ceda la responsabilidad y competencias. No es nuestra responsabilidad, es una carga más de las muchas que ya tenemos, pero estamos dispuesto a asumir lo que no nos corresponde en beneficio de los andaluces", ha señalado.

Ha abogado además por la elaboración de un proyecto de ley en el que, con la partición del Estado, la Junta, los ayuntamientos y los grupos ecologista, se busque una fórmula que permita conciliar la producción agrícola con la viabilidad del parque de Doñana, que hay que proteger ante todo.