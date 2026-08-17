Muere el bebé de la mujer tiroteada en Isla Cristina (Huelva) y apuntan a la rendición de cuentas entre clanes

Imágenes del lugar del tiroteo de este domingo donde han fallecido tres personas en Isla Cristina. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina y la Subdelegación del Gobierno en Huelva han hecho este lunes un llamamiento a la "calma" tras el tiroteo acaecido en la noche de este pasado domingo en la barriada del Rocío de la localidad costera, que se ha saldado con la muerte de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también ha muerto finalmente, así como la madre de la misma y un menor de 16 años. Además, los hechos se han saldado con dos heridos, uno de ellos de gravedad, hijo de la fallecida de 39 años.

Así lo han confirmado en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Ayuntamiento costero, el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en la que han informado sobre los pormenores del suceso registrado sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública para posteriormente darse a la fuga.

Según ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Huelva, las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen, que estaría relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital, aunque Rico ha subrayado que "no se descartan otras hipótesis" en un caso decretado bajo secreto de sumario y que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva.

Asimismo, han informado de que, tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio "para distraer la atención" en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos.

El primer edil ha calificado la escena presenciada en la barriada como "dantesca" y difícil de olvidar para los testigos. "Es una barriada de gente humilde, muy tranquila y pacífica. Solo recuerdo momentos de este tipo con un silencio abismal que únicamente rompían el llanto y los gritos de la familia", ha expresado Orta, subrayando el carácter "puntual y lamentable" de este suceso en una localidad marinera y "eminentemente turística" que se halla en pleno mes de agosto.

VÍCTIMAS Y ESTADO DE LOS HERIDOS

Respecto al balance de víctimas mortales, se ha confirmado el fallecimiento de la mujer gestante y su bebé y la madre de la propia gestante, así como de un menor de 16 años. En cuanto a los dos heridos, uno de ellos es el hijo mayor de la mujer embarazada, de 18 años, que permanece en estado muy grave tras ser atendido inicialmente por la Policía Local --que practicó maniobras para taponar las heridas-- y trasladado por el 061 al centro hospitalario.

Por su parte, el segundo herido es un menor de 16 años que sufrió el roce de un proyectil en el exterior de la vivienda, pero consiguió llegar a su interior para resguardarse. Tanto el regidor como la subdelegada han aclarado que este menor "no guardaba ningún vínculo familiar" con los implicados.

Cuestionado sobre si el tiroteo guarda relación con episodios violentos anteriores registrados en 2024 y en junio de 2025 en la barriada de Huerto de la Potala, el regidor ha admitido que las indagaciones preliminares de la Brigada de Investigación Criminal sugieren que el ataque iba dirigido contra el resto de esa misma familia.

DESPLIEGUE POLICIAL Y "BLINDAJE" DE HUELVA

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha trasladado las condolencias del Ejecutivo a los allegados de las víctimas y ha garantizado un "amplio despliegue" de seguridad. De esta forma, ha explicado que la Guardia Civil ha activado un dispositivo "muy potente" para la búsqueda y localización de los agresores, "cerrando perimetralmente el término municipal e incrementando la vigilancia en las fronteras limítrofes".

Asimismo, la Subdelegación ha confirmado la activación preventiva de dispositivos especiales de vigilancia por parte de la Policía Nacional en las barriadas de El Torrejón y Pérez Cubillas en Huelva capital, ante las posibles vinculaciones familiares, así como en las inmediaciones de los tanatorios para evitar repuntes de tensión mientras el Instituto de Medicina Legal realiza las autopsias forenses. En paralelo, se ha coordinado con Cruz Roja un protocolo de atención psicológica para asistir a los allegados en la zona.

Finalmente, las autoridades han reiterado la petición de "cautela, prudencia y discreción" a la ciudadanía y a los medios de comunicación para no interferir en las actuaciones coordinadas por el Juzgado de Instrucción de Guardia. Asimismo, han solicitado la colaboración ciudadana anónima y confidencial a través del teléfono 062 para aportar cualquier pista que ayude a dar con el paradero de los autores del crimen.

De otro lado, el Ayuntamiento de Isla Cristina ha celebrado a las 13,00 horas de este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctima de este tiroteo mortal.

LOS HECHOS DE EL TORREJÓN EN 2024

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. Este juzgado se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que lleva la investigación de los hechos, y el que continúa con la causa.

Al conocido como 'el Baba' se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos, que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 del 10 de septiembre de 2024 horas una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón. Tras ello, se produjeron nuevas reyertas, aunque sin heridos.

SUCESOS EN ISLA TRAS ESTOS HECHOS

Tras esto, se han producido otros tiroteos en Isla Cristina relacionados con estos hechos de 2024. En concreto, en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte de un hombre en barrio de El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024.

Así las cosas, la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte en El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024. La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios".

Por ello, fueron detenidos por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y otro delito contra la seguridad colectiva y en la operación se intervinieron dos escopetas y una pistola, munición de diverso calibre y más de 58.000 euros en efectivo, pero quedaron en libertad provisional de los dos adultos detenidos.

La Guardia Civil explicó que esto tendría relación con lo ocurrido en septiembre de 2024 en El Torrejón de Huelva, que desencadenó "un conflicto abierto entre los dos clanes, llegando incluso la familia del fallecido a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información válida que pudieran facilitar la localización la persona fugada".

De otro lado, un mes después de estos hechos, en junio de 2025, se produjo se produjo otro tiroteo en Isla Cristina en el que falleció una persona y otra resultó herida y que estaba también relacionado con los hechos de El Torrejón.