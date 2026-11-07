Muere un joven durante una pelea en la barriada onubense de Isla Chica

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

HUELVA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha fallecido sobre las 3,45 horas de este sábado, 7 de octubre, durante una reyerta entre jóvenes en la zona onubense de Isla Chica, cerca de la plaza Perlita.

Según ha precisado la Policía Nacional en un mensaje difundido a los medios, la citada pelea entre jóvenes se ha saldado con el fallecimiento de unos de ellos y varios heridos.

La Policía Nacional ha concretado que cumplió con los protocolos de delitos violentos "desde un primer momento". Asimismo, la investigación continúa abierta "con avances importantes", pero aún sin detenidos.