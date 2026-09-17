La muestra 'Caras Jóvenes de Huelva' reúne a 21 jóvenes que representan "el talento y la creatividad"

Inauguración de la exposición 'Caras Jóvenes de Huelva', con la asitencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad, Toni Garrido, ha inaugurado esta tarde en el Centro Municipal La Morana la exposición 'Caras Jóvenes de Huelva', una muestra que pone el foco en 21 jóvenes onubenses que desarrollan su actividad en diferentes disciplinas y que, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen a la vida cultural, social y profesional de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la exposición reúne los retratos y semblanzas de Andrea Alpériz, Noa Sánchez, Alberto Romero, Ana Gómez, Diego Ortiz, Irene Carrasco, Iris Infantes, Lucía Moreno, Manuel Jesús Rodríguez, Manuel Moreno, Manuel Navarro, Manuel Palacios, Natalia de Frutos, Pablo Arazo, Pablo Pérez, Rafael Romero, Fran Vázquez, Marta Mora, Isabel Vázquez, Ángela Pulido e Isabel Riquelme, ofreciendo al público la posibilidad de conocer sus trayectorias, inquietudes y proyectos.

Miranda ha destacado que esta exposición "no es solo una colección de retratos", sino "una forma de mirar a Huelva a través de sus jóvenes, de conocer lo que hacen, lo que crean y todo lo que aportan a nuestra ciudad".

En este sentido, ha señalado que "no están todos los que son, pero sí son todos los que están" y ha trasladado a los protagonistas el reconocimiento de la ciudad a "su trabajo, su esfuerzo y su capacidad para abrir nuevos caminos desde ámbitos muy diferentes". "Queremos que sepan que Huelva los ve, que reconoce su talento y que cuenta con ellos", ha apuntado la alcaldesa, invitando a los onubenses a acercarse a La Morana para "conocer sus historias y descubrir la Huelva que hay detrás de estas caras". "Si queremos saber cómo será nuestra ciudad dentro de unos años, quizá solo tengamos que mirar a nuestros jóvenes".

Por su parte, el concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad, Toni Garrido, ha explicado que 'Caras Jóvenes de Huelva' se integra en una programación municipal que parte de una idea: "No hablar de los jóvenes sin los jóvenes". En este sentido, ha señalado que las propuestas del último cuatrimestre buscan "generar espacios y oportunidades para que puedan aprender, crear, compartir y mostrar su talento, combinando música, arte, tecnología, formación, participación y emprendimiento".

Garrido ha animado a los jóvenes onubenses a participar en las diferentes iniciativas programadas y ha destacado que el objetivo es que la Concejalía de Juventud sea "un lugar al que puedan acudir para informarse, encontrar orientación, conocer oportunidades y, sobre todo, para ser protagonistas".

La muestra ofrece una mirada plural a la juventud onubense a través de perfiles muy diferentes. La exposición 'Caras Jóvenes de Huelva' permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre en el Centro Municipal La Morana, en calle Salamanca. Podrá visitarse de 9,00 a 13,30 horas y de 17,00 a 20,00 horas, permitiendo conocer de cerca las historias y trayectorias de los 21 protagonistas.

La iniciativa se incorpora a la programación municipal de Juventud del último cuatrimestre de 2026, que plantea diferentes propuestas para favorecer la participación y ofrecer espacios de expresión y encuentro a los jóvenes onubenses, junto a actividades relacionadas con la música, la cultura, el arte, la tecnología, la formación y el emprendimiento.

21 CARAS JÓVENES DE HUELVA

Por un lado, Manuel Navarro es abogado ejerciente y presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Huelva, representa el compromiso con la profesión y con las necesidades de los jóvenes que comienzan su trayectoria en el ámbito jurídico. Manuel Palacios, estudiante de Bachillerato y fundador y presidente de la Asociación Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de San Pedro, combina su participación en la vida cofrade y rociera con su vocación por la comunicación y su propósito de estudiar Periodismo.

Por otro lado, Pablo Arazo, tenor lírico y fundador y director de la Orquesta Colombina Onubense, desarrolla proyectos musicales como 'Rocío Sinfónico' y 'Nino Bravo Sinfónico', además de promover la participación de jóvenes en la música; mientras que Manuel Moreno es pianista y compositor y compagina su formación clásica en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Asimismo, Manuel Jesús Rodríguez ha convertido su interés por la salud y las ciencias de la vida en una trayectoria investigadora que comenzó con sus estudios de Microbiología y que actualmente continúa como investigador asociado en la Universidad de Harvard. Ana Gómez, periodista formada en la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su carrera en medios nacionales como Telecinco y Antena 3 y ejerciendo actualmente como reportera en'En Boca de Todos', de Cuatro.

Natalia de Frutos es bailarina, profesora y directora de 'La Nueva Escuela', un proyecto que nace de su trayectoria ligada desde pequeña al canto, la danza y la interpretación y que concibe como un espacio de formación y encuentro. Irene Carrasco, ilustradora y poeta, desarrolla ambas disciplinas bajo los nombres artísticos de Ares Carréz y Poeta de Garaje, integrando ilustración y poesía.

Por otro lado, Iris Infantes es escritora especializada en literatura sobrenatural, fantasía y terror, autora de 'Trazos de terror' y '30 días' y participante también en proyectos de creación y edición vinculados a la ilustración, mientras que Noa Sánchez desarrolla principalmente su trabajo artístico a través de la pintura, aunque experimenta con diferentes técnicas y disciplinas.

Asimismo, Diego Ortiz, desarrollador de videojuegos y creador de contenido onubense, ha publicado títulos para diferentes plataformas y combina su trabajo creativo con la divulgación tecnológica y audiovisual a través de internet. Pablo Pérez, actor, ha desarrollado su trayectoria en el teatro, el teatro musical y el ámbito audiovisual.

Además, Alberto Romero, músico especializado en batería, desarrolla una trayectoria marcada por la versatilidad, desde el Rock y el Metal hasta otros estilos como el Country. Rafael Romero, bajista y guitarrista eléctrico con más de una década de trayectoria, participa en distintos proyectos locales y explora géneros que van desde el Rock hasta el Funk o el Reggae. Lucía Moreno, actriz, cantante y compositora formada en Arte Dramático, ha trabajado en cine y teatro y desarrolla además un proyecto musical propio.

Por otro lado, Andrea Alpériz, emprendedora y fundadora de Lana Comunicación, trabaja con marcas y empresas para desarrollar su comunicación. Fran Vázquez, apasionado por la comunicación y con vocación periodística, comenzó a hacer radio con 16 años y ha desarrollado desde entonces una trayectoria en diferentes medios, entre ellos Hispanidad Radio, COPE, Onda Cero y Teleonuba.

Además, Isabel Riquelme Llompart, graduada en Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y Literatura, desarrolla también una trayectoria como poeta, con participación en festivales y publicaciones y reconocimientos como la I Beca de Poesía de La Casa de Cihuela, obtenida en 2026. Ángela Pulido, formada como actriz desde 2015, ha participado en numerosos proyectos vinculados al teatro y al cine, dos de sus principales ámbitos de interés y creación.

Por último, Isabel Vázquez encontró en la batería su vocación musical después de iniciar su formación en percusión y descubrir el Rock; desde su incorporación a Comborock en 2023 ha participado en numerosos conciertos y grabado un disco con Akrovystia, mientras que Marta Mora desarrolla su trabajo en la ilustración, el cómic y el diseño, creando historias y micromundos a través de personajes y escenarios con los que explora la memoria personal y su relación con el espectador.