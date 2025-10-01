Una mujer de Lepe (Huelva) se recupera de heridas graves tras ser atacada en Inglaterra por dos perros

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de Lepe (Huelva) se recupera en un hospital de Inglaterra tras sufrir junto a su hijo la agresión de dos perros en un parque y que le provocaron heridas de gravedad y más de 190 puntos de sutura. Este miércoles los médicos le han comunicado que le van a dar el alta, pero ha asegurado que está recibiendo ayuda psicológica debido al suceso. No obstante, ha agradecido todo el apoyo mostrado por su pueblo que le han ayudado "a una recuperación tan rápida".

En declaraciones a Europa Press, y como ha adelantado el diario Aion Sur, Marisa Maestre ha explicado que el 23 de septiembre se encontraba regresando a su casa de un parque del área de Fairfield Park, en Inglaterra, donde ella reside, y "dos perros enormes de unos vecinos" -- calificados como potencialmente peligrosos (PPP)-- que iban "sin bozal y sueltos", empiezan "a oler a mi hijo y lo tiran al suelo".

Acto seguido, Marisa, "sin saber de dónde sacó la rapidez y la fuerza", se tiró al suelo y protegió a su hijo con su cuerpo mientras los perros le atacaban. "Mi único objetivo era proteger a mi hijo para que no se lo llevasen", ha comentado emocionada, toda vez que ha confesado que temió por su propia vida, pero en todo momento intentó "no perder el conocimiento y sacar fuerzas para que su hijo no se quedara solo".

Tras varios minutos de ataque, finalmente Marisa tuvo que ser hospitalizada y como consecuencia recibió más de 190 puntos de sutura en la cabeza, le han tenido que reconstruir uno de los oídos y recibió transfusión de sangre. Mientras, el menor se encuentra bien y durante la agresión solo sufrió unos arañazos y raspones en la cara, ya que su madre lo protegió con su cuerpo y "por suerte no recibió ni un solo bocado".

No obstante, ha asegurado que la recuperación "tan grande" que ha experimentado ha sido gracias a su pueblo. "Estoy muy agradecida por el apoyo, el cariño y el amor que he recibido de mi pueblo, porque, incluso gente que no conozco, se han interesado, se han preocupado, y el alcalde, Adolfo Verano, ha estado en contacto con mi familia para saber de mí. Yo he salido adelante por mi pueblo porque se han volcado", ha confesado.

Asimismo, la mujer ha agradecido también el trato recibido por las fuerzas policiales y ha explicado que los dueños de los perros fueron detenidos, y que ya hubo otro intento de ataque a otro niño días anteriores, pero "decidieron no denunciarlo" y en su opinión esos perros "estaban entrenados para atacar".

Asimismo, después de más de una semana hospitalizada, este mismo miércoles los médicos le han comunicado que va a recibir el alta y su familia ha viajado hasta Inglaterra para ayudarla, aunque aún tiene que sanar de sus heridas y además está recibiendo atención psicológica debido a la experiencia vivida porque "ha sido el peor momento de mi vida". Pero ha asegurado que una vez que pueda viajar y finalice su recuperación viajará a su pueblo y "agradecer en persona todo el apoyo recibido".