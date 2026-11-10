Una mujer resulta herida tras caerle una rama en el centro de Huelva

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mujer de edad avanzada ha resultad herida durante el mediodía de este martes al caerle una rama de "grandes dimensiones" en la Cuesta de las Tres Caídas de Huelva.

Según ha indicado el Servicios de Emergencias 112, a las 13,07 horas de este martes, varios testigos han alertado de que a una mujer le ha caído la rama de un árbol de "grandes dimensiones" entre la Cuesta de las Tres Caídas y la plaza Quintero Báez.

De este modo, hasta la zona se han traslado Policía Local y servicios sanitarios, aunque por el momento se desconoce su estado de salud, así como las causas del caída de la rama, aunque podría deberse a la situación meteorológica por la borrasca Bruma y el fuerte viento derivado de la misma.