El mundo de la cultura de Huelva despide al escritor Rafael Delgado, que deja una extensa obra

HUELVA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mundo de la cultura de Huelva despide este viernes al poeta y narrador onubense Rafael Sánchez Delgado --conocido artísticamente como Rafael Delfue--, fallecido en la noche de este jueves a los 76 años, y que deja tras de sí una extensa obra, a pesar de que la mayor parte de su obra narrativa y poética permanece inédita.

Delgado fue galardonado con el premio 'Saltés' 1990 por su libro de relatos Tres. Nacido en Huelva en 1949, los críticos Baena Rojas y Sánchez Tello recogieron en su 'Historia de la poesía en Huelva (1987) que su poesía discurría "lejos de los cauces de una disciplina métrica", de forma que rendía "culto absoluto al verso libre, más preocupado por el fluir del concepto poético que por una elaboración de los elementos formales".

Su poesía, a juicio de los críticos, era "condensada y rápida", hasta "quedar reducida a una breve exposición que remata con versos lapidarios y sentenciosos" y apuntaban que era "uno de los más fieles exponentes del vanguardismo onubense" ya que "con cierta regularidad se abre a un trasfondo onírico cuando no surrealista".

La redes sociales se han llenado de muestras de condolencia del mundo cultural onubense, la mayoría amigos del poeta, que han recibido su fallecimiento como "un jarro de agua fría". De este modo el político y también escritor onubense, Juan José Díaz Trillo, quien fuera consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, ha lamentado que se va "otro gran amigo" aunque "nos deja una entrañable memoria" y palabras "que tan bien lo definen". "Te echaremos de menos. Te seguiremos leyendo. Un abrazo a su familia y a tantos amigos", concluye Trillo en su despedida.

Delgado fue definido por el comunicador onubense José Luis Camacho Malo como "persona amable, cordial, simpático, culto, con don de gentes, alto sentido de la amistad, gran aficionado al ajedrez, un magnífico escritor, poeta, comprometido con la sociedad, solidario, el fútbol una de sus pasiones, conversador nato, intuitivo, fiable... Sin lugar a dudas un lujo para la cultura de Huelva", señaló en una de las últimas entrevistas que concedió el escritor.

De su obra destacan libros como 'Forma : mis poemas'; 'Chaturanga'; 'Letrillas del recuerdo: itinerario nostálgico onubense', que publicó en colaboración con Eduardo Fernández Jurado; 'Hojas grises'; 'Tres' --libro de relatos-- o Libro de relatos--; 'Aula de literatura Juan Ramón Jiménez'; 'Diario de un hombre solo' --antología que recoge 40 años de producción poética--; 'Arde Flipovic' --en el que el protagonista muestra su particular testimonio sobre la posguerra española que vivió--; 'Doctor Finish'; 'Cuentos de la buena pipa' o 'Escrito en verde', entre otros.

Está recogido en la Enciclopedia de Escritores Onubenses, Historia de la Poesía en Huelva, Poetas de Huelva en Génova, Mar de Otoño, Volandas, Carro de la nieve, El Bosque Sagrado --producción de Televisión Española con Poetas en torno a Juan Ramón--, o Lírica de una Atlántida del Club de Escritores Onubenses. Figura además en la antología: Punta Umbría en nuestra memoria --que recoge textos literarios e ilustraciones de 27 artistas y escritores que realizan un particular recorrido a través de la geografía sentimental de Punta Umbría y sus enclaves más significativos--, según datos de la Junta de Andalucía.

Asimismo, dirigió la colección Sur de la CECA para escritores independientes, toda vez que colaboró en diferentes medios de comunicación onubenses en los diarios Odiel y Huelva Información con 'La Varita Mágica', y 'Buenos días, amore'. Además ha sido el responsable de los textos de varios catálogos de exposiciones de pintura, como en exposiciones de Overli.

Actualmente, Rafael 'Delfue' continuaba escribiendo a diario a través de sus redes sociales, donde publicaba numerosos poemas y pensamientos haciendo continuidad de su 'Buenos días, amore' o 'Il giocatore'. Dejando este entre sus últimos escritos:

"A los solitarios, a los que nada tienen, a los que no podrán leer estas palabras, a los que sufren, a los que están enfermos y desahuciados, a los desengañados del amor, a los que han perdido a un ser querido y les es imposible sonreír, a los que se acuerdan de los que no están, a los que están pero saben que tienen que irse, a los que ni gusto tienen para pensar en celebrar, a los que no tienen a nadie con quién compartir, a los abandonados del amor, a los que sufren en silencio, a los que huyen y están separados por razones políticas, a los que padecen esa enfermedad común que por cualquier causa se llama soledad, a los que sólo les queda el goce de estar triste. A todos ellos mi amor y mi aliento".