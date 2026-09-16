Natalia Santos encabeza la candidatura del PSOE a la Alcaldía en Ayamonte (Huelva) con "más experiencia e ilusión"

La actual secretaria general del PSOE de Ayamonte y alcaldesa de la localidad entre 2019 y 2023, Natalia Santos. - PSOE DE HUELVA

AYAMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La actual secretaria general del PSOE de Ayamonte (Huelva) y alcaldesa de la localidad entre 2019 y 2023, Natalia Santos, ha anunciado oficialmente su decisión de dar "un paso adelante" para encabezar la candidatura socialista a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales con "más experiencia e ilusión" y volver a ser la alcaldesa "que merece" su municipio.

Natalia Santos ha trasladado esta decisión a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que ha explicado que, tras las últimas elecciones municipales, decidió apartarse temporalmente de la primera línea institucional para "escuchar, reflexionar y analizar con perspectiva" la etapa en la que estuvo al frente del Ayuntamiento, ha indicado la formación en una nota.

La dirigente socialista local ha subrayado que, pese a su retirada de la primera línea política municipal, "nunca se ha apartado" de Ayamonte. "Porque una puede apartarse de un cargo, pero no puede apartarse de aquello que siente. Y yo siento profundamente Ayamonte".

Por ello, ha afirmado que vuelve "para construir el futuro" y ha afirmado que su intención "no es regresar para mirar al pasado", sino afrontar una nueva etapa "centrada en las necesidades y aspiraciones de los ayamontinos y ayamontinas y en la convicción de que Ayamonte tiene todavía muchísimas posibilidades".

Natalia Santos ha subrayado que afronta este nuevo reto desde "la experiencia acumulada" durante su etapa como alcaldesa y desde "el conocimiento directo" de la realidad del municipio. "Porque estos años me han enseñado otra forma de ver la política y porque sigo creyendo profundamente en las posibilidades de mi pueblo, pero también reivindicando una manera de hacer política basada en la cercanía y la escucha", ha dicho.

La candidata socialista ha situado entre sus "principales prioridades" las de "cuidar los barrios, escuchar a la gente, generar oportunidades" y "que volvamos a sentir el orgullo de vivir aquí". "Sé que no todo será fácil. Pero sí puedo prometeros algo: escuchar, estar y trabajar", ha señalado, comprometiéndose a afrontar esta nueva etapa "con toda la fuerza, con experiencia, con toda la ilusión y con la certeza de que Ayamonte puede llegar mucho más lejos", ha subrayado.

La socialista ha insistido en que este nuevo camino "no puede hacerse en solitario" y ha apelado a la participación de la ciudadanía. "Quiero hacerlo con vosotros y vosotras. Escuchando, aprendiendo, caminando juntos y juntas. Creo en Ayamonte. Creo en mi gente. Y estoy preparada para volver a intentarlo", ha concluido.