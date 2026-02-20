Sin novedades sobre el paradero del hombre desaparecido en el Guadiana (Huelva) tras siete días de búsqueda

Dispositivo de búsqueda el lunes por el río Guadiana. - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Este viernes se cumplen siete días, aún sin novedades, de la búsqueda del hombre de 58 años desaparecido desde que el sábado 14 de febrero cayera al Guadiana cuando intentaba acceder a tierra desde su embarcación en Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

De este modo, Salvamento Marítimo continúa coodinando el operativo, que este viernes ha movilizado a la tripulación de la embarcación Salvamar Vela, que patrullará la zona mañana y tarde, mientras que por parte de la Guardia Civil continúa la búsqueda en superficie del Grupo Pegaso, con un dron; así como con patrullas por tierra de las unidad de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, desde el Instituto Armado han confirmado a Europa Press que continúan trabajando los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), además de Servicio Marítimo Provincial.

De otro lado, por parte de Portugal se ha desplegado a la embarcación SR17 del ISN (Instituto de Socorro y Náufragos), una embarcación y patrullas terrestres de la Policía Marítima.

Los hechos se produjeron el sábado por la tarde --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- cuando un hombre de nacionalidad francesa cayó al río Guadiana desde un bote auxiliar cuando intentaba amarrarlo a un velero.

De este modo, el sábado se movilizaron por parte de Salvamento Marítimo las embarcaciones Salvamar Vela, LS Aguazul de Cruz Roja Huelva, con base en Isla Cristina y con el que tiene convenio de colaboración, y un helicóptero, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado, así como unidades portuguesas buscan en su zona.

De la misma manera, el dispositivo de búsqueda continuó el domingo y se ha alargado hasta el viernes de esta semana, aunque sin resultados hasta el momento.