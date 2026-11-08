El nuevo aparcamiento de Cardeñas en Huelva alcanza el 90% de ejecución y contará con 265 plazas

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, en las obras del nuevo aparcamiento público en la avenida Humilladero de La Cinta, en la barriada de Cardeñas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, han visitado las obras del nuevo aparcamiento público en superficie de la avenida Humilladero de La Cinta, en la barriada de Cardeñas, que se encuentran ya en torno al 90% de ejecución. La actuación, financiada íntegramente por la institución provincial a través del programa 'Tu Diputación Invierte', cuenta con una inversión de 307.265 euros y permitirá habilitar 265 plazas de estacionamiento, diez de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

Miranda ha agradecido a la Diputación Provincial y a su presidente la colaboración para hacer realidad una infraestructura que responde a una demanda vecinal de muchos años, señalando que "es una necesidad importante para los vecinos de La Orden Baja y de Cardeñas y una actuación que nos permite recuperar y dignificar un espacio que se encontraba muy deteriorado".

Además, la alcaldesa ha destacado que este aparcamiento forma parte de una intervención más amplia para "cambiar la imagen" de esta entrada a la ciudad recordando que "junto a la recuperación de todo el entorno con el bulevar verde y las obras que hemos realizado con Aguas de Huelva para solucionar los problemas de inundaciones, vamos a conseguir una zona mucho más ordenada, cuidada y funcional, que será una nueva puerta de entrada a Huelva".

Finalmente, Miranda ha apuntado que el Ayuntamiento está trabajando en nuevas soluciones de estacionamiento para La Orden, con actuaciones en la calle Artesanos y los nuevos aparcamientos previstos en las traseras de la Escuela Oficial de Idiomas y junto a la Plaza de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial ha explicado que el proyecto se financia a través del programa 'Tu Diputación Invierte', mediante el que la institución provincial asigna recursos a los ayuntamientos para que puedan decidir las actuaciones que consideran prioritarias. En este sentido, ha destacado que "la alcaldesa y su equipo entendieron que esta era una necesidad importante para Huelva y que habilitar este espacio para el estacionamiento era una magnífica solución".

Toscano ha subrayado que las 265 plazas permitirán atender las necesidades de una zona muy poblada, pero también ofrecerán una alternativa de estacionamiento a quienes acuden a la capital por motivos laborales, sanitarios o administrativos. Asimismo, ha valorado la colaboración entre ambas instituciones para desarrollar una actuación que, según ha señalado, "tiene como objetivo facilitar la vida de los vecinos y mejorar su día a día".

UNA NUEVA ENTRADA A HUELVA POR CARDEÑAS

El nuevo aparcamiento ocupa una parcela de más de 8.500 metros cuadrados situada en la avenida Humilladero de La Cinta, en un enclave estratégico junto a la conexión con la H-30 y la carretera de Gibraleón. El proyecto contempla la organización del espacio mediante calles interiores de doble sentido y zonas de estacionamiento en batería, manteniendo el acceso existente y habilitando una segunda salida para facilitar la circulación y la evacuación del tráfico.

Los trabajos han completado las labores de desbroce, demolición, movimiento de tierras, explanación y ejecución de bordillos y encintados. Actualmente se está extendiendo la capa de aglomerado asfáltico y se han iniciado los trabajos de instalación del alumbrado público, que incluyen las canalizaciones y arquetas. Una vez finalizados estos trabajos, quedarán pendientes la señalización, la instalación de las luminarias y los últimos remates y comprobaciones para la puesta en servicio de la infraestructura.

Esta actuación se integra en el proyecto de recuperación del frente urbano de Cardeñas, donde el Ayuntamiento de Huelva ha desarrollado una intervención de mejora ambiental y paisajística sobre más de 7.000 metros cuadrados para configurar un bulevar verde como nueva entrada a la ciudad desde Gibraleón.

Los trabajos municipales han incluido la mejora de los espacios ajardinados, la renovación del arbolado, nuevas plantaciones, la instalación de una red de riego automático y la adecuación de parterres y alcorques. Esta intervención ha dado continuidad a las obras ejecutadas previamente por Aguas de Huelva para resolver los problemas históricos de encharcamientos e inundaciones mediante la implantación de una nueva red de drenaje.

De esta forma, el aparcamiento promovido por la Diputación completa las actuaciones desarrolladas en este entorno, sumando nuevas plazas de estacionamiento a la recuperación paisajística y la mejora de las infraestructuras urbanas.

Por otra parte, el Ayuntamiento trabaja en nuevas actuaciones para ampliar la oferta de aparcamiento en la barriada de La Orden, entre ellas la habilitación de espacios en la calle Artesanos, en las traseras de la Escuela Oficial de Idiomas y junto a la Plaza de Estados Unidos, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de estacionamiento trasladadas por los vecinos.