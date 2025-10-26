El número de asuntos ingresados en los juzgados onubenses desciende el 14,79% en el segundo trimestre

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales de Huelva durante el segundo trimestre de este año descendió en un 14,79% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se registraron durante dicho periodo 18.238 asuntos, frente a los 21.405 de los mismos meses de 2024, según el informe estadístico sobre la Situación de los Órganos Judiciales, difundido por el Consejo General del Poder Judicial.

En este informe, consultado por Europa Press, por jurisdicción, la Penal es la que registró un mayor número de casos durante el segundo trimestre con un total de 9.447, lo que supone un descenso del 5,3% con respecto al mismo periodo de 2024. Por su parte, en la Civil se registraron 7.314 asuntos, un 20,9% menos.

Por otro lado, en la Contencioso-Administrativo se registraron 312 asuntos, 22 menos que hace un año y en la Social 1.164 casos, lo que supone una bajada del 36,18% con respecto al mismo periodo de hace un año.

Por otra parte, en cuanto a la resolución de asuntos, el trimestre arrojó una cifra de 19.550 asuntos, ligero descenso con respecto al año anterior, ya que se alzaron a los 19.556 casos. Estos se reparten en el Penal, 9.062 (bajada del 5,6%); en el Contencioso-Administrativo, 300 (disminución del 47%); en el Civil, 9.187 (aumento del 14,59%), y en el Social, 1.001 (26% menos).

SENTENCIAS Y AUTOS

Por otra parte, los juzgados onubenses emitieron un total de 4.738 sentencias durante el segundo trimestre de 2025, un aumento del 5,6%; 10.012 autos, lo que supone una subida del 3%; y 4.448 decretos.

Por jurisdicción, en la Penal se registraron 1.838 sentencias, un 4,6% más; 4.117 autos, lo que representa un descenso del 32%, y 546 decretos. En la Civil, 2.262 sentencias, un aumento del 18,18% con respecto a 2024, 5.824 autos, un 80% más y 3.375 decretos.

Por su parte, en lo Contencioso Administrativo se emitieron 182 sentencias, un 32% menos; 150 autos, dos más que el pasado año; y 57 decretos. Por último, en la Social se han firmado 456 sentencias, una disminución del 16%; 223 autos, que supone 17 menos y 470 decretos.